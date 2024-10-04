Удалить катализатор: почему среди наших водителей растет популярность услуги

В России довольно популярно удаление с авто каталитического нейтрализатора, известного широкой аудитории как «катализатор», и сажевого фильтра. Почему подобное действие не означает презрительного отношения россиян к окружающей среде, и в чем истинные причины «нелюбви» наших автовладельцев к экологическим системам своих машин, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Самая частая причина удаления каталитического нейтрализатора (как правило — атрибут авто с бензиновым двигателем) или сажевого фильтра (устанавливается на «дизель»), как замечает руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман: выход данных компонентов из строя.

— То есть чаще всего это вынужденная мера. Автомобили в России часто эксплуатируют очень долго, средний возраст авто в стране постоянно растет. А важнейшая часть катализатора — соты, выполненные из керамики. Из-за различных факторов — манеры езды, плохого топлива, длительной эксплуатации и тому подобного — они могут оплавиться или забиться. А поскольку это керамика, ее уже не прочистишь — ресурс детали исчерпан, и она удаляется, — рассказывает эксперт.

При этом замена «каталика» на новый — очень дорогое удовольствие, отмечает Гоман. С ним соглашается генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. По словам специалиста, стоимость замены нейтрализатора у многих китайских автомобилей, завоевавших популярность в России, составляет десятки тысяч рублей, а для некоторых моделей стоимость услуги достигает нескольких сотен тысяч. Что закономерно заставляет владельцев искать более доступные решения.

Фото freepic.com

Многие предпочитают просто удалить компонент. Более того, есть популярное мнение, что после проведенной процедуры можно повысить мощность двигателя на 5-10% за счет уменьшения сопротивления выхлопной системе, замечает Стрельников.

В ходе операции по удалению «лишнего», объясняет Гоман, в одной из частей глушителя вырезается отверстие, откуда целым блоком вынимаются соты катализатора. Сам процесс при этом называют именно «удалением», а не «срезанием».

Все отверстия, образовавшиеся в ходе работ с выхлопной системой, завариваются. Кроме того, устанавливается так называемая обманка — устройство, заменяющее датчик кислорода. Такой подход позволяет обмануть «мозги» движка и избежать появления ошибок на панели приборов.

— В случае проблем с катализатором как раз и появляются эти ошибки. Они указывают на проблему автомобиля с экологией. Машина может уходить в аварийный режим, потому что блок управления считает, что в ней есть неисправность, — поясняет эксперт.

Также иногда убирают катализатор любители тюнинга, рассказывает Гоман. Но в таких случаях уже полностью меняют систему выхлопа.

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— С точки зрения соблюдения законодательства, наличие компонентов экологических систем никто не проверяет. Автомобиль при ввозе в страну получает сертификат соответствия, в котором указан экологический класс, на этом все и заканчивается. Поэтому на совести владельца машины остается только вред окружающей среде, — рассказывает глава автосервиса.

При этом сажевый фильтр — непременная деталь автомобиля с дизельным движком — на некоторых моделях может устанавливаться вместе с каталитическим нейтрализатором, уточняют эксперты.

Заметим, что существует еще одна причина, по которой зачастую автовладелец решается удалить катализатор, даже если этому элементу далеко до выработки своего ресурса. Существует довольно популярная практика извлечения из него редких металлов (до 7 г платины, не менее 1 г палладия и до полграмма родия).

Автовладельцам даже предлагают удалить его бесплатно. Более того, зачастую еще и сулят доплату в диапазоне от от 5000 до 70 000 р/кг". То есть компонент порой удаляют попросту, чтобы сдать его и заработать. Вот только скупка каталитических нейтрализаторов с целью извлечения из них ценных металлов — практика незаконная.