Драгоценность: сколько сегодня можно заработать на срезанном с авто катализаторе

Катализатор стал слишком популярным участником новостной ленты: то его предлагают удалить, то рассказывают, как у кого-то ночью срезали. Зачем кому-то потребовался ржавый кусок железа из-под днища автомобиля, и почему мастера с такой периодичностью задумываются об увеличении ресурса двигателя на клиентских машинах, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В борьбе за все хорошее и против всего плохого, автопроизводители по всему миру довольно давно начали устанавливать в выхлопную систему автомобиля специфический и крайне дорогой фильтр, позволяющий снизить выхлопы в атмосферу — катализатор. По сути своей — это сетка, сделанная из керамики с добавлением разных, зачастую — редкоземельных металлов, проходя через которую выхлопные газы теряют значительную часть своей вредной составляющей.

Катализатор в России считается абсолютно бесполезной вещью только лишь потому, что вопрос экологии перед отечественными водителями пока не стоит. О какой частной инициативе в вопросах снижения выбросов может идти речь, когда рядом стоит гнилой КамАЗ, из трубы которого валит черный дым?

И все бы ничего, есть и есть, стоит с завода, пусть и дальше там будет, но ряд последовательных событий внезапно сложились в достаточно интересную картину. Во-первых, команда инженеров Hyumdai-Kia отчего-то забыли о любви отечественного автомобилиста к установке ГБО, а ведь газомоторное топливо горит в камерах с куда более высокой температурой, отчего близко расположенный к коллектору катализатор не только быстро разваливается, но и набивает керамической стружкой цилиндры.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, забитый катализатор автоматически приводит к снижению мощности, а замена его на новый — к снижению покупательной способности отдельно взятой ячейки общества. Ну и вишенка на торте — появились организации, скупающий использованные катализаторы. За дорого, ведь из них можно извлечь немало драгоценного металла, в том числе платины.

В тандеме три вышеописанных пункта привели к тому, что некоторые автомобили лишились своих каталитических нейтрализаторов. Одни — прямо на улице, где разного рода криминальный элемент начал их спиливать по ночам, а другие в мастерских — под влиянием механиков на слабо подготовленные умы водителей. Убеждение — страшная сила.

И ключевую роль в этом сыграли именно скупщики катализаторов: например, «банку» от старенькой BMWE36 в двухлитровом исполнении берут за 33 000 рублей, за «каталик» от VW Golf 4 платят 17 500, а за такую деталь от Peugeot 406 (помните еще такую, как в фильме «Такси») -26 500 рублей. Неплохо! Пол машины можно отремонтировать!

Вот и начал народ задумываться над вопросом: а может и правда, срезать и сдать? CO/CH у нас ведь никто не проверяет, да и техосмотр, если что, будет проходить следующий владелец. Так множество машин лишилось зачастую абсолютно исправных каталитических нейтрализаторов.