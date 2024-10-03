Как в старые добрые: Suzuki запустила в России новую акцию

В официальных дилерских центрах Suzuki стартовала новая осенняя программа. Водители могут воспользоваться комплексной услугой по замене моторного масла и масляного фильтра. Необходимо пройти регистрацию в личном кабинете бренда и воспользоваться купоном, после чего можно рассчитывать на обслуживание на тех же условиях, что и в прежние годы.

С 1 октября по 15 декабря владельцы «японцев» могут сэкономить на обслуживании

Процедуру замены масла нужно проводить своевременно, чтобы не было неприятностей при холодном запуске двигателя или локального перегрева отдельных компонентов. Вязкость уже залитого в автомобиль моторного масла со временем меняется, поскольку в нем растворяются различные отложения силового агрегата.

Возможные проблемы помогут предотвратить в сервисном центре Suzuki с помощью программы «Масляный сервис». Помимо замены масла и масляного фильтра, она включает в себя проверку уровней других технических жидкостей, состояния воздушного и салонного фильтров. Специалисты оценят даже состояние шин и оптики. Разумеется, при проведении всех работ используются только оригинальные комплектующие.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв пятидверного Suzuki Jimny, разобравшись в плюсах и минусах.