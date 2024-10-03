Как в старые добрые: Suzuki запустила в России новую акцию

Процедуру замены масла нужно проводить своевременно, чтобы не было неприятностей при холодном запуске двигателя или локального перегрева отдельных компонентов. Вязкость уже залитого в автомобиль моторного масла со временем меняется, поскольку в нем растворяются различные отложения силового агрегата.
Возможные проблемы помогут предотвратить в сервисном центре Suzuki с помощью программы «Масляный сервис». Помимо замены масла и масляного фильтра, она включает в себя проверку уровней других технических жидкостей, состояния воздушного и салонного фильтров. Специалисты оценят даже состояние шин и оптики. Разумеется, при проведении всех работ используются только оригинальные комплектующие.
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв пятидверного Suzuki Jimny, разобравшись в плюсах и минусах.