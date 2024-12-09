Осенью услуги автосервисов в России подорожали более чем на четверть

Об этом сообщил телеканал «Известия» со ссылкой на экспертов отечественной сети автосервисов Fit Service. Согласно данным Союза автосервисов, средний чек за процедуру снятия и установки защиты двигателя стал на 56% больше, чем прошлой осенью. Услуги по поиску неполадок в электрике подорожали на 31%. За обслуживание направляющих передних суппортов стали брать на 36% больше. Кроме того, на 20% подорожал поиск утечек моторного масла или других технических жидкостей автомобиля.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, с какими поломками сталкиваются владельцы разных авто. Мы опубликовали статистику по китайским, немецким, корейским и другим машинам.
Кроме того, мы рассказывали, что нужно делать автомобилисту, если срочно нужны запчасти, и как получить их быстрее. Наши лайфхаки для водителей помогут оперативно решить проблему дефицита деталей.