Осенью услуги автосервисов в России подорожали более чем на четверть

В 2024 году в нашей стране в предзимний сезон стоимость услуг в автосервисах поднялась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Согласно подсчетам аналитиков, средний чек составил 10,5 тыс. рублей. Основными факторами для этого стали инфляция, а также подорожание нормо-часов на станциях техобслуживания (СТО).

Об этом сообщил телеканал «Известия» со ссылкой на экспертов отечественной сети автосервисов Fit Service. Согласно данным Союза автосервисов, средний чек за процедуру снятия и установки защиты двигателя стал на 56% больше, чем прошлой осенью. Услуги по поиску неполадок в электрике подорожали на 31%. За обслуживание направляющих передних суппортов стали брать на 36% больше. Кроме того, на 20% подорожал поиск утечек моторного масла или других технических жидкостей автомобиля.

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