Эксперт рассказал, с какими поломками сталкиваются владельцы разных авто

Китайские, корейские, японские, немецкие, французские — у разных автомобилей разные «слабые места». А на какие узлы, агрегаты и системы чаще всего жалуются автовладельцы, приезжая в сервис, рассказали эксперты, проанализировавшие статистику поломок.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на экспертов сети автосервисов Caready, обладатели современных китайских автомобилей чаще всего приезжают с поломками мультимедийных систем, парктроников, камер заднего вида, климат-контроля. Но такие проблемы обычно решаются легко и бесплатно — в рамках гарантийного обслуживания.

Что касается «немцев», то машины марок из Германии страдают повышенным расходом масла, проблемами с электрикой, а брендов, входящих в концерн Volkswagen — еще и с роботизированной коробкой DSG. Слабые места «французов» — термостаты. Да и в принципе они часто подпадают под отзывные кампании.

Тем, кто задумывается о покупке «корейца», следует знать, что у некоторых моделей из Страны утренней свежести небольшой ресурс двигателя, бывают сложности с электронными системами. А у «японцев» — слабая шумоизоляция и, как правило, быстро изнашивающиеся материалы отделки салона.

А вообще, больше всех рискуют те, кто покупает автомобили, привезенные по «серым» схемам — вне зависимости от того, какой «национальности» машина и из какой страны она к нам приехала. Ведь это — отсутствие адаптации к российским условиям эксплуатации, русификации, гарантии производителя, а также наличие серьезных проблем с запчастями.