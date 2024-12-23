В России отзывают более 50 000 автомобилей Skoda и Volkswagen

В нашей стране под отзывную кампанию попали популярные Skoda Rapid и Volkswagen Polo, которые в свое время считались бюджетными автомобилями. Оказалось, что у них при длительной работе мотора на холостых оборотах и сильных морозах (ниже -35°C) может накапливаться электростатический заряд на топливных магистралях. А это грозит разрушением топливопровода.

Об отзыве 31 741 «Рапида» и 23 943 «Поло» сообщил Росстандарт. Уточняется, что сервисная кампания касается автомобилей, которые продавались с 2014-го по 2023 год. Необходимые работы проведут специалисты холдинга «АГР» — именно он взял на себя обязательства по обслуживанию Volkswagen и Skoda в России. Речь идет об установке кабеля заземления топливного фильтра. Разумеется, платить за процедуру автовладельцу не придется. По времени она занимает не более получаса.

Собственников «отзывных» машин будут обзванивать или направлять им соответствующие письма. Впрочем, водители могут разобраться в ситуации и самостоятельно, проверив список VIN­-номеров «чехов» и «немцев» с потенциальным дефектом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xcite отзывает почти две тысячи кроссоверов X-Cross 7.