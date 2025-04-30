Changan запускает в России сервис экстренной помощи на дорогах

Теперь российским владельцам автомобилей Changan доступна программа помощи на дорогах. Она стала частью стратегии бренда по повышению уровня клиентского сервиса, которая также подразумевает увеличение числа дилерских центров в нашей стране.

Владельцы автомобилей Changan, купленных у официальных дилеров, смогут воспользоваться сервисом экстренной помощи Changan Assistance с сегодняшнего дня, то есть с 30 апреля. Как уточняют в пресс-службе, программа включает консультационную поддержку, выезд специалистов для мелкого ремонта на месте или эвакуацию транспортного средства при более серьезных поломках.

Сервис действует на всей территории России, однако за пределами городов с официальными дилерскими центрами зона ограничена расстоянием до 200 километров. Это значит, что в беде все равно не бросят, но за так называемый перепробег придется доплатить. При этом на федеральных трассах М-10 «Россия» и М-4 «Дон» программа предоставляется без территориальных лимитов.

Для получения помощи в случае поломки или непредвиденной ситуации водителю достаточно позвонить на бесплатную горячую линию сервиса.