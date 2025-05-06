Российские владельцы Avatr смогут пользоваться бесплатной помощью на дорогах

Теперь фирменная программа помощи на дорогах доступна и владельцам «официальных» автомобилей премиальной марки Avatr. Она включает как традиционные услуги вроде эвакуации при поломке, так и эксклюзивные — например, предоставление подменной машины или проживания в отеле.

Программа распространяется на те авто марки, что ввезены в Россию официально

Водители могут рассчитывать на круглосуточную помощь в случаях разрядившейся батареи, повреждения шин или блокировки замков. В более серьезных ситуациях, включая ДТП или необходимость ремонта, бренд предлагает эвакуацию до сервисного центра, юридическую поддержку и услуги аварийного комиссара.

Программа покрывает почти всю территорию России с ограничением по удаленности в 200 км от ближайшего дилерского центра. В случае возникновения проблем с автомобилем вне этого радиуса за так называемый перепробег эвакуатора или машины техпомощи клиенту придется доплатить самостоятельно. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве бренда, сервис действует в течение двух лет с момента покупки «официального» автомобиля Avatr.

Стоит отметить, что помимо базовых услуг, клиентам доступны такие опции, как консьерж-сервис, доставка автомобиля на ТО, подменная машина на время ремонта и даже организация альтернативного транспорта с оплатой билетов и проживания в отелях при необходимости. А владельцам, столкнувшимся с проблемами за границей (на территории СНГ), Avatr поможет с возвратом транспортного средства в Россию.

Чтобы воспользоваться услугами, достаточно позвонить на бесплатную горячую линию. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что похожая программа помощи на дорогах появилась и у родственного бренда Changan.