Россияне стали реже покупать оригинальные запчасти

По данным маркетплейса Autodoc, который специализируется на продаже автозапчастей, доля продаж оригинальных расходников сейчас составляет 30% и постепенно начинает сокращаться. Покупатели все больше отдают предпочтение неоригинальным запчастям, стремясь сэкономить на обслуживании своего автомобиля.

Сильнее всего подобное замещение наблюдается в сегменте деталей подвески и тормозной системы. Кроме этого, повышенный интерес виден к таким расходникам, как моторное масло, антифризы, лампы освящения и противотуманные фары.

Что касается самых популярных моделей, запчасти к которым в начале нынешнего лета пользуются повышенным спросом, — это в первую очередь «народные» марки, такие как Ford Focus II, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo седан, Renault Logan первого поколения, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan первого поколения, а также большинство моделей LADA.

Желание сэкономить на запчастях понятно, однако не всегда неоригинал оказывается таким же качественным, как оригинальное изделие. Это может привести не только к быстрому износу, скажем, тормозных дисков, но и к более серьезной поломке, которая приведет к аварии.