Чем опасна регулярная эксплуатация автомобиля с ржавыми тормозными дисками

Постоянные перепады температур приводят к тому, что тормозные диски, остывая, тут же покрываются рыжей пеленой. Пройдет день-другой, и тормозной механизм будет выглядеть так, будто машина простояла на одном месте целый век. Однако первый же круг по двору вернет прежний блеск. Постояла долго? Ну чуть подольше покататься на малых скоростях да потерпеть биение в руле — один день в городе, и все пройдет. Практически все.

Диск от постоянного трения о колодки очистится, его может бесповоротно испортить только годовой и более простой, когда ржа проедает в покрытии целые раковины, сокращая пятно контакта и увеличивая тормозной путь. Однако за пару дней или недель «рыжей» таких «успехов» не добиться. Плохо другое: ржавая стружка, которая ворохами слетает с диска каждый раз, когда он, чуть заржавев, снова вступает в работу, забивает тормозные механизмы — суппорты. Именно она зачастую становится причиной подклинивания, а также деструктивно влияет на различные пыльнички и резиночки, коих в тормозах немало.

Регулярная эксплуатация автомобиля с сильно ржавыми дисками приведет к тому, что тормозной суппорт рискует заклинить: набьются грязью направляющие, которым и так здорово достается в городской эксплуатации, появится перекос самой колодки. В результате один их четырех механизмов сработает некорректно, отправив автомобиль в занос. Часто неуправляемый.