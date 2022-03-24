Почему в России резко подешевели кузовные детали на популярные модели автомобилей

Интересная особенность нынешнего, неведомо какого по счету кризиса, стало скоротечное, если не сказать мгновенное падение национальной валюты. Нашего любимого и дорого рубля, который разом сдал сразу половину своей стоимости. Бывало такое и раньше, чего греха таить, но чтобы с такой скоростью — впервые. Оттого и дефицитные ниши образовались мгновенно, поразив особо впечатлительных россиян пустыми полками и чудовищными ценниками в интернет-магазинах.

Однако, не так страшен.., как малюют. И не такие проекты заваливали. По крайней мере, не в каждом проявлении. Интересную «гримасу судьбы» выявил рынок запчастей: пока все дорожает, бамперы и крылья на «золотой корейский дуэт» стремительно подешевели. Так, тот же бампер на Kia Rio, уже покрашенный в заводской цвет, обойдется всего в 2000 рублей при цене оригинала без малярных работ — от 12 500 рублей. В чем логика, и как это вышло?