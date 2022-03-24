Почему в России резко подешевели кузовные детали на популярные модели автомобилей

Интересная особенность нынешнего, неведомо какого по счету кризиса, стало скоротечное, если не сказать мгновенное падение национальной валюты. Нашего любимого и дорого рубля, который разом сдал сразу половину своей стоимости. Бывало такое и раньше, чего греха таить, но чтобы с такой скоростью — впервые. Оттого и дефицитные ниши образовались мгновенно, поразив особо впечатлительных россиян пустыми полками и чудовищными ценниками в интернет-магазинах.
Однако, не так страшен.., как малюют. И не такие проекты заваливали. По крайней мере, не в каждом проявлении. Интересную «гримасу судьбы» выявил рынок запчастей: пока все дорожает, бамперы и крылья на «золотой корейский дуэт» стремительно подешевели. Так, тот же бампер на Kia Rio, уже покрашенный в заводской цвет, обойдется всего в 2000 рублей при цене оригинала без малярных работ — от 12 500 рублей. В чем логика, и как это вышло?
Да очень просто и понятно: корейские седаны распространены в такси и регулярно попадают в аварии, поэтому «потребление» одних только бамперов в той же Москве было и остается зашкаливающим. Предприимчивые столичные «кустари» быстро локализовали спрос и скопили на пресс-форму, позволяющую печатать из пластика нужную деталь. Форма стоит недешево: кто-то говорит о 10 000 долларов, кто-то — о 50 000 вечно «зеленых». Зато материал и руки — почти дармовые. Вот и возможность для инвестиции.
Еще один грамотный маркетинговый ход — продажа детали уже в одном из оригинальных цветов. Проще говоря, после заключения сделки, бампер нужно будет только установить вместо поврежденного. Не обошлось, конечно, без родной отечественной специфики: деталь не отличается качеством проработки и покраски, порой встает на место не с первого и не со второго раза. Однако кого же это волнует: цена все спишет!
Российские предприниматели быстро научились зарабатывать в новых условиях, предлагая взамен оригинальных запчастей аналоги и восстановленные узлы. Китайская барахолка успешно работает без ограничений, а некоторые грузы стали приходить даже быстрее, так что все необходимое для восстановления генераторов, стартеров и прочего есть в наличии.
А «кузовню» можно и самим делать — никто ведь теперь за авторское право бороться не будет! Пресс-форма, пусть и дорогая изначально, прослужит долго, выпустив тысячи бамперов и крыльев, а российский парк такси, которому обновление в ближайшие годы не светит, перемелет продукт быстро и технично. Вот так и должна работать экономика, если мы говорим о ней в хрестоматийном ключе: есть спрос — будет и предложение. А по цене договоримся.