«Эволют» — новая российская марка автомобилей выходит на рынок

Компания «Моторинвест» заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с российским Минпромторгом и властями Липецкой области. Это означает, что автозаод получит определенные налоговые преференции и гарантии стабильности, но взамен фирма должна наладить выпуск автомобилей. Притом не простых, а электрических.

Вложив 13 млрд рублей российский производитель наладит сборку электромобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В среднем ежегодно планируется отгружать дилерам более 20 000 машин, которые будут продаваться под брендом Evolute. В гамму новоиспеченного бренда должно войти разных моделей.