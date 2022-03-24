«Эволют» — новая российская марка автомобилей выходит на рынок

Компания «Моторинвест» заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с российским Минпромторгом и властями Липецкой области. Это означает, что автозаод получит определенные налоговые преференции и гарантии стабильности, но взамен фирма должна наладить выпуск автомобилей. Притом не простых, а электрических.
Вложив 13 млрд рублей российский производитель наладит сборку электромобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В среднем ежегодно планируется отгружать дилерам более 20 000 машин, которые будут продаваться под брендом Evolute. В гамму новоиспеченного бренда должно войти разных моделей.
Что это будут за машины, пока неизвестно. В Сети лишь мелькают предположения, будто основой модельной линейки станут кроссоверы Seres — это дочернее предприятие китайского концерна Sokon Industry Group. Притом «Сересу» принадлежат активы фирмы InEVit, принадлежащую Мартину Иберхарду, в прошлом сооснователю компании Tesla.
Так что неудивительно, что 4,7-метровый паркетник Seres SF5 построен по схеме, что и «Теслы». Более того, чтобы утереть нос Илону Маску, китайская марка выпустила «злую» версию кроссовера — с моторами отдачей 694 л. с. и 1040 Нм. Такой SUV может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды! Но нам, россиянам, очевидно, предложат технику попроще…