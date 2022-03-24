Привет, «Жигули»: АВТОВАЗ избавит LADA от санкционных деталей

Первым по этому поводу официально высказался АВТОВАЗ. Так, в Тольятти сейчас готовят специальные версии некоторых моделей LADA, которые, как уверяет «российская марка №1», будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Эти новинки постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы.

«Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями», — сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта.

Кроме того, в последние недели вазовским руководством были приняты все возможные меры для сохранения всех 40 800 рабочих мест. В частности, еомпания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4—24 апреля, во время которого отдел закупок постарается восстановить цепочки поставок.