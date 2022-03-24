Привет, «Жигули»: АВТОВАЗ избавит LADA от санкционных деталей

Первым по этому поводу официально высказался АВТОВАЗ. Так, в Тольятти сейчас готовят специальные версии некоторых моделей LADA, которые, как уверяет «российская марка №1», будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Эти новинки постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы.
«Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями», — сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта.
Кроме того, в последние недели вазовским руководством были приняты все возможные меры для сохранения всех 40 800 рабочих мест. В частности, еомпания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4—24 апреля, во время которого отдел закупок постарается восстановить цепочки поставок.
Напомним, что основной владелец АВТОВАЗа, группа Renault, дольше всех европейских автопроизводителей воздерживалась от резких «телодвижений» на российском авторынке после введения экономических санкций против России со стороны Запада. Но, похоже, и эту компанию «додавили» политики.
Изучив завление боссов Renault, руководство группы АВТОВАЗ сейчас внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также — с французскими акционерами. Но сейчас невозможно предсказать, бросят ли заграничные владельцы свой российский актив…