Никакого дефицита и долгих доставок: кто завалит Россию дешевыми автозапчастями

«Избушка» продолжает активно разворачиваться к лесу — вернее, парку — задом, а к дремотной Азии, коей по крайне актуальному изречению Поэта мы и являлись всегда, передом. Железные дороги стремятся на Восток, открывая все новые и новые возможности для ускорения логистики из КНР в центральную Россию. Увеличивается и количество поездов, которые везут эшелоны товара. Ничего удивительного: насытить любую дефицитную сферу сейчас можно только одним способом — китайским.
Другой вопрос, что одного лишь насыщения и набивания складов недостаточно: продавцы будут пользоваться остаточными эффектами дефицита до конца, выдерживая максимально высокие цены предельно долго. А чтобы этот «тонкий» момент предвосхитить и обезоружить хитрых торговцев, требуются площадки, ориентированные на массовую реализацию, а не на получение огромной прибыли с единицы продукции. И такие ведь существуют — маркетплейсы, подборки тысяч мелких предпринимателей.
Однако и на маркетплейсах есть одно промежуточное звено, также желающее получать прибыль — сами предприниматели. Да, они обеспечат быструю доставку товара, буквально за пару дней, но за оперативность придется заплатить. Не хотите или готовы подождать? Добро пожаловать на главную китайскую барахолку — AliExpress — которая собирается сконцентрировать свое внимание на автомобильных расходниках.
В Китае осознали, что санкционное давление на них будет только усиливаться, и никакие мирные реляции и экономические показатели противостоять политике в данную секунду не могут. Поэтому надо делать бизнес, не учитывая правила — правил больше нет. Впрочем, в КНР никогда особо не верили в «мировые законы», регулярно занимаясь и промышленным шпионажем, и обратным инжинирингом, и многими другими полезными, надо сказать, для экономики, но порицаемыми мировым сообществом делами.
Подобное происходит и сейчас: сложности перевода с английского на китайский приводят к осознанию, что санкции и отказ от поставок — это освобождение насиженного места, которое нужно немедленно занимать, пока «санкционер» не одумался. Китайцы работают оперативно, заказанные запчасти приходят уже сейчас на две недели раньше обещанного срока, а к хорошему привыкаешь быстро. Так что если ситуация не ухудшится — а прошлый год научил нас всех не зарекаться — то очень скоро именно AliExpress станет главным источником автозапчастей в России. Потому что быстро и дешево.