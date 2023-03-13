Никакого дефицита и долгих доставок: кто завалит Россию дешевыми автозапчастями

Однако и на маркетплейсах есть одно промежуточное звено, также желающее получать прибыль — сами предприниматели. Да, они обеспечат быструю доставку товара, буквально за пару дней, но за оперативность придется заплатить. Не хотите или готовы подождать? Добро пожаловать на главную китайскую барахолку — AliExpress — которая собирается сконцентрировать свое внимание на автомобильных расходниках.

В Китае осознали, что санкционное давление на них будет только усиливаться, и никакие мирные реляции и экономические показатели противостоять политике в данную секунду не могут. Поэтому надо делать бизнес, не учитывая правила — правил больше нет. Впрочем, в КНР никогда особо не верили в «мировые законы», регулярно занимаясь и промышленным шпионажем, и обратным инжинирингом, и многими другими полезными, надо сказать, для экономики, но порицаемыми мировым сообществом делами.

Подобное происходит и сейчас: сложности перевода с английского на китайский приводят к осознанию, что санкции и отказ от поставок — это освобождение насиженного места, которое нужно немедленно занимать, пока «санкционер» не одумался. Китайцы работают оперативно, заказанные запчасти приходят уже сейчас на две недели раньше обещанного срока, а к хорошему привыкаешь быстро. Так что если ситуация не ухудшится — а прошлый год научил нас всех не зарекаться — то очень скоро именно AliExpress станет главным источником автозапчастей в России. Потому что быстро и дешево.