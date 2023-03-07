Как определить поддельные свечи зажигания с помощью магнита

Приобретение даже простого набора для технического обслуживания сегодня — то еще испытание. Дилеры продавать детали не готовы — извольте оплатить и работу — а на рынке большинство лотков «толкают» откровенную подделку, которую порой достаточно сложно отличить от качественной оригинальной детали. Уж коробочки и пакетики со всеми голограммами и штрих-кодами делать научились. Комар носа не подточит!
Однако в упаковке частенько обнаруживаются комплектующие, далекие от заводских параметров. Те же свечи сегодня приобрести непросто, однако совсем беда — с иридиевыми «расходниками», которые некоторым автомобилями «прописаны» по заводу. Замена на обычную, привычную свечку, поиск которой куда проще, а цена — куда меньше, приводит к детонации, которая сначала уничтожит подушки двигателя, а потом — и сам мотор. Надо искать в стогу контрафакта тот самый иридий, и профессионалы знают для этого точный и простой способ. Из дополнительного снаряжения потребуется лишь обыкновенный магнит.
Итак, опытный водитель знает, что иридиевая свеча пусть и стоит намного дороже обычной, но и служит в разы дольше. А основное ее отличие в том, что электроды выполнены из сплава иридия и родия, позволяющего значительно увеличить срок работы, а заостренный центральный электрод собирает куда меньше грязи. Визуально отличить обычную свечу от иридиевой можно именно по нему.
Однако кто может подтвердить, что ту самую иголку сделали из нужного сплава? Более того, боковой электрод иридиевой свечи так же должен «по мануалу» покрываться специальным составом. Поэтому для проверки и нужен магнит.
Если поднести его к боковому электроду обычной свечи — то металл, а это самая обыкновенная сталь, конечно притянется. Что ощущается рукой и видно глазами. Так же будет магнититься и центральный эдектрод — положите на магнит обычную скрепку, сможете проверить и его. А вот у качественной оригинальной иридиевой свечки магнититься не будет ни боковой, ни центральный электроды. Эстоль простой опыт позволяет на месте выбрать среди кучи подделок качественную деталь.
Умение сэкономить — это не просто навык найти нужное за копейки, но и талант среди прочего отыскать нужное, не переплачивая. Нам всем еще многие годы предстоит ездить на тех машинах, что уже стоят около дома или в гараже, поэтому их качественное обслуживание — острая необходимость, полагаться в которой можно только на себя. Проще говоря, чем больше подобных тонкостей, как определение качественной свечки, будет знать водитель, тем выше его шансы меньше и реже вкладываться в ремонт. Это и есть экономия, которую не нужно путать с жадностью и крохоборством.