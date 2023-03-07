Как определить поддельные свечи зажигания с помощью магнита

Приобретение даже простого набора для технического обслуживания сегодня — то еще испытание. Дилеры продавать детали не готовы — извольте оплатить и работу — а на рынке большинство лотков «толкают» откровенную подделку, которую порой достаточно сложно отличить от качественной оригинальной детали. Уж коробочки и пакетики со всеми голограммами и штрих-кодами делать научились. Комар носа не подточит!

Однако в упаковке частенько обнаруживаются комплектующие, далекие от заводских параметров. Те же свечи сегодня приобрести непросто, однако совсем беда — с иридиевыми «расходниками», которые некоторым автомобилями «прописаны» по заводу. Замена на обычную, привычную свечку, поиск которой куда проще, а цена — куда меньше, приводит к детонации, которая сначала уничтожит подушки двигателя, а потом — и сам мотор. Надо искать в стогу контрафакта тот самый иридий, и профессионалы знают для этого точный и простой способ. Из дополнительного снаряжения потребуется лишь обыкновенный магнит.

Итак, опытный водитель знает, что иридиевая свеча пусть и стоит намного дороже обычной, но и служит в разы дольше. А основное ее отличие в том, что электроды выполнены из сплава иридия и родия, позволяющего значительно увеличить срок работы, а заостренный центральный электрод собирает куда меньше грязи. Визуально отличить обычную свечу от иридиевой можно именно по нему.