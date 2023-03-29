В России резко подешевели автозапчасти, но не все

Как отрапортовали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), цены на автокомпоненты мало того, что стабилизировались, так еще и ощутимо «просели». Страховщики фиксируют падение стоимости запчастей на 6,4%.

«Однако при этом важно понимать, что по сравнению с ценами марта прошлого года средняя стоимость запчастей сейчас всё равно выше на 19,5%. Так, например, средний прайс двери багажника автомобилей Nissan вырос с марта 2022 года на 80%, фар для Hyundai — на 47%, передней проводки шасси Mitsubishi — на 67%, фар и дверей для автомобилей Kia — на 36—40%», — заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Что касается недостатка комплектующих, то он по-прежнему актуален для ряда позиций, не имеющих аналогов. В частности, речь идет о некоторых кузовных панелях, светотехнике и навороченной электронике.