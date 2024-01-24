Эксперт Модников считает, что китайские автозапчасти не уступают аналогам от мировых брендов

И тут стоит напомнить, что Китай с незапямятных времен является фабрикой по производству всего и вся, только вот уже довольно давно значительная часть самой разнообразной его продукции изготвливается по современным «лекалам», так или иначе позаимствованным у американских, европейских или более продвинутых азиатских коллег. И сегмент автомобильных запчастей — не исключение.

– Китайские производители запчастей по уровню используемого оборудования и технологий не уступают известным мировым брендам. Они могут изготавливать детали любого требуемого уровня качества, запрашиваемого заказчиком. Только тут важно понимать, что качественные комплектующие не будут стоить дешево вне зависимости от страны, где они произведены, — заявил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании Sotrans Parts Константин Модников.

Его мнение подтверждается тем фактом, что практически все именитые поставщики запчастей уже давно занимаются либо созданием собственных производств в Китае, либо размещают на заводах Поднебесной заказы на выпуск компонентов и готовых деталей автомобилей. То есть «китай» — это не только быстро выходящий из строя «левак». Среди идущей из КНР на наш рынок номенклатуры деталей хватает и вполне качественных изделий. Иными словами, просто не стоит брать в автомагазинах или на маректплейсах совсем уж дешевые запчасти, прайсы на которые разительно отличаются от аналогичных.