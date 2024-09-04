За последний год запчасти для «китайцев» подорожали на 45%

Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) подсчитали, что за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей увеличилась в нашей стране аж на 45%. И больше всего подорожали кузовные элементы.

По данным НАПИ, если в августе 2023 года средняя стоимость «родной» детали для китайской легковушки составляла в России 44 000 рублей, то по итогам августа 2024-го это уже 63 000 целковых.

Сильнее всего прибавили в цене кузовные элементы. В частности, стоимость правой передней двери подскочила за год с 63 900 до 110 548 «деревянных», а бампера — с 20 358 до 34 798. То есть в первом случае прибавка составила 73%, а во втором — 70,9%.

Из тех же деталей, что, напротив, не так стремительно дорожали, можно назвать ветровое стекло. Если прошлым летом за оригинальные «лобаши» просили 41 482 рубля, то этим — 52 071, что «всего» на 25,5% больше.