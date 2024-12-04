Стало известно, как изменились цены на автозапчасти для российских машин

Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем телеграм-канале. По итогам прошлого месяца средняя стоимость задней подвески достигла 53,6 тыс. рублей. Заднюю левую дверь специалисты оценили в 26,3 тыс. рублей, передние двери оказались чуть дешевле — около 25,5 тыс. За капот придется выложить 20,2 тыс. рублей, за ветровое стекло — 15,5 тыс.
В список самых доступных автозапчастей вошли стойки амортизатора. Передние — 4,9 тыс. рублей, задние — 3,3 тыс. В этой же категории фигурирует радиаторная решетка. Согласно подсчетам экспертов, за нее придется отдать 3,8 тыс. рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что нужно знать, покупая автозапчасти вне специализированного магазина. А еще — о том, как авторазборки «кидают» простых водителей.