Стало известно, как изменились цены на автозапчасти для российских машин

В ноябре оригинальные запасные детали для «Лады» и «УАЗа» подешевели на 0,6%. Средняя стоимость комплектующих в последний месяц осени составила 17 тыс. рублей. Эксперты проанализировали страховую корзину от агрегаторов, и самой дорогой в выборке оказалась задняя подвеска.

Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем телеграм-канале. По итогам прошлого месяца средняя стоимость задней подвески достигла 53,6 тыс. рублей. Заднюю левую дверь специалисты оценили в 26,3 тыс. рублей, передние двери оказались чуть дешевле — около 25,5 тыс. За капот придется выложить 20,2 тыс. рублей, за ветровое стекло — 15,5 тыс.

В список самых доступных автозапчастей вошли стойки амортизатора. Передние — 4,9 тыс. рублей, задние ­— 3,3 тыс. В этой же категории фигурирует радиаторная решетка. Согласно подсчетам экспертов, за нее придется отдать 3,8 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что нужно знать, покупая автозапчасти вне специализированного магазина. А еще — о том, как авторазборки «кидают» простых водителей.