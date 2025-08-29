Эксперт Демчиков объяснил, что происходит с запчастями для «китайцев» в России

Китайские автомобили в нашей стране сегодня по вполне понятным причинам довольно популярны, а спрос на них в целом стабилен. Поэтому растет и потребность в деталях для ремонта и обслуживания «поднебесных» моделей.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор по маркетингу информационно-торговой платформы Emex Иларион Демчиков. По его словам, с января по июнь продажи запчастей из КНР увеличились в России почти вдвое. В отдельных регионах (например, в Башкирии) спрос достиг рекордных значений: показатели рванули вверх на 45% с наступлением 2025-го.

Поскольку машины с шильдиками КНР занимают сегодня 55-процентную долю отечественного авторынка, растут и объемы импорта комплектующих из Поднебесной. За первые шесть месяцев текущего года сумма закупок превысила колоссальные $1 млрд. Из-за усиления конкуренции продавцы даже начали давать снижать цены на детали — с начала года они в среднем подешевели на 8%.

В ближайшем будущем китайские автозапчасти будут еще более востребованы чем сейчас, поскольку из-за отсутствия альтернативы в РФ продолжит расти парк автомобилей made in China, заключил эксперт.