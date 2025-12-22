Зачем Cordiant взял под свое крыло бывший завод Bosch в Энгельсе

Трансформация отечественного рынка автозапчастей и расходников продолжается. После ухода ряда западных компаний и череды вынужденных крупных сделок по смене собственников продолжающих работать предприятий ситуация постепенно стабилизировалась. Причем технологически ничего не поменялось, на сохраненных производственных линиях продолжается выпуск автокомпонентов, соответствующих строгим международным требованиям, меняются только бренды. Как пример — завод ООО «Энгельс Свечи зажигания» (ранее ООО «Роберт Бош Саратов») в Саратовской области. Здесь налажено производство свечей Cordiant, ранее хорошо известных под брендом Bosch.

Да-да, вы не ошиблись. Это именно тот самый Cordiant, один из лидеров отечественного шинного рынка. Холдингу «Кордиант» принадлежат сегодня пять шинных предприятий, а бренд Cordiant пользуется заслуженным авторитетом у покупателей, являясь одним из лидеров рынка. Так почему не пойти дальше, расширяя свое присутствие на рынке автокомпонентов?

Это и стало новой стратегией холдинга. Трубки для систем кондиционирования и тормозных систем производят в Калуге. Компоненты из пластмассы — в Дзержинске. Ну а вывод на рынок зонтичного бренда Cordiant для премиальной линейки свечей зажигания с заводом в г. Энгельсе позволят продукту, ранее выпускавшемуся под брендом Bosch, упрочить положение на рынке и привлечь новых партнеров.

Рассчитанный на производство 100 млн. свечей в год, завод в городе Энгельсе влился в немецкую промышленную империю еще в 1996-м. Был полностью переоборудован, и к началу «двадцатых» оказался одним из трех мировых поставщиков индустриальных свечей. К 2021 году завод стал одним из ведущих производителей автомобильных свечей зажигания и поставлял продукцию в более чем 150 стран мира.. В 2023 году Bosch покинул наш рынок, но завод остался на месте, и продолжил выпуск свечей зажигания под брендами Meteor и хорошо известного на рынке ЭЗ. А в августе 2025-го был зарегистрирован новый товарный знак свечей зажигания Cordiant.

1/4

После ухода немцев с российского рынка оборудование, технологии и компетенции никуда с берегов Волги не делись. Просто поменялись владельцы, а завод по-прежнему сертифицирован по высшим мировым стандартам качества. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ГОСТ Р 58139 и имеет письмо о соответствии IATF 16949 международному стандарту автомобильной промышленности.

Если говорить о продукции завода, то Cordiant — это широкий ассортимент свечей зажигания с применением в них специальных сплавов на основе никеля, иттрия, а также драгметаллов: платины и иридиевых сплавов. Например, свеча из «черной» линейки с драгоценными металлами работает значительно дольше обычных.

Есть также многоэлектродные свечи с увеличенным ресурсом, которые снижают расход топлива при работе в различных режимах. Дополнительным преимуществом свечей зажигания Cordiant является V-образная канавка на боковом электроде, которая улучшает искрообразование и упрощает воспламенение воздушно-топливной смеси.

Сегодня в ассортименте холдинга свечи практически для любого автомобиля. А цель долгосрочной стратегии компании — максимальное расширение продуктовой линейки с акцентом на качество, чтобы в перспективе обеспечить стопроцентное покрытие автопарка страны. И как одно из доказательств того, что продукция завода в Энгельсе — не просто замена, а реальный наследник Bosch, это сотрудничество с российскими автопроизводителями. В частности, именно здесь разработали свечи зажигания для Aurus — с новым типом корпуса, ориентированным боковым электродом и применением на электродах платиновых сплавов.

1/3

О том, как на «свечном» рынке обстоят дела с контрафактом и актуальными способами защиты от него, портал «АвтоВзгляд» спросил у представителя холдинга «Кордиант». И вот что нам ответили:

— Несмотря на официальный уход концерна Bosch с российского рынка, его свечи зажигания не исчезли. Продукция поступает путем сложных и трудно контролируемых логистических цепочек. Эта ситуация и создала идеальную почву для недобросовестных продавцов, поэтому риск нарваться на подделку под именитым немецким брендом сейчас высок как никогда. К счастью, у автовладельцев есть качественная альтернатива, рожденная на том же заводе, где раньше выпускался «родной» Bosch.

Подделок сейчас много, особенно свечей с громкими именами, поэтому при покупке изучать нужно не только упаковку, но и зазор, и маркировку. Выявить фальшивку можно по мелочам: неаккуратный шрифт, размытая печать, несоответствие цвета изолятора... А чтобы избежать «сюрпризов», завод «Энгельс Свечи зажигания» подключился к проекту по маркировке «Честный знак».

Каждая свеча получит свой цифровой код, который невозможно подделать. Скоро определить, настоящая свеча перед вами или нет, можно будет в любом магазине и гараже, достаточно смартфона. Внедрение подобной цифровой идентификации для защиты рынка от контрафакта происходит в рамках нынешней государственной политики по повышению потенциала автомобильной отрасли и расширению локального производства.

Оценивая отечественный рынок свечей зажигания в целом и конкуренцию с китайцами, наш эксперт подтвердил, что доля импорта в этой сфере по-прежнему высока. Несмотря на официальный бойкот ряда иностранных брендов, их продукция ввозится в страну в том числе и по параллельному импорту.

1/5

Причем некоторые бренды позиционируют себя как японские или немецкие, хотя фактически производятся в КНР. Рынок наводнился многими ранее неизвестными торговыми марками. И если говорить об импортерах, за последние 5 лет одна только Поднебесная увеличила долю импорта свечей зажигания в Россию в шесть раз.

Однако у товара с маркировкой made in China бывает очень разное качество. Понятно, что в сложившихся экономических условиях цена порой оказывается решающим фактором при выборе. Но не стоит забывать, напоминает эксперт, что качественная продукция не может стоить дешево, а недорогие свечи с заявленным содержанием драгметаллов при проверке не всегда их содержат. В любом случае выбор всегда за потребителем, разводит руками наш визави.

Преимущества свечей Cordiant напрямую связаны с традициями Bosch. Здесь и тщательно сохраненная культура производства, и соответствие международным и национальным стандартам, которые обеспечивают качество продукции. Кроме того, компания предоставляет на свою продукцию гарантию 24 месяца. А для конечных потребителей действует программа безусловной гарантии на все свечи зажигания Cordiant.

Согласитесь, извне все это кажется простым и логичным. Но как обстоит дело изнутри? Что изменилось на заводе с уходом немецкого гиганта? Оказалось, кроме собственника не изменилось практически ничего. Все оборудование, процессы и технологии Bosch уступил в рамках сделки по передаче прав собственности новой компании — приобретателю активов.

1/3

Многое из ранее использованного производственного оборудования на заводе изготовлено и введено в эксплуатацию именно нашими специалистами, которые, в том числе, не раз модернизировали станки и оснастку, доставленные из Германии для обеспечения выпуска на них наиболее современных типов свечей.

Зависимость или независимость от партнеров, поставщиков, материнской компании определяется моделью работы предприятия, выстроенной Bosch, уточняет наш эксперт. Немцы строили процессы как максимально автономные — собственный отдел разработок, дирекция качества, испытательные лаборатории, цех по производству инструмента, оснастки, группа собственного станкостроения, ремонтный цех со складами запасных частей.

А если говорить об электронных компонентах или софте, то и тут принципиально ничего не поменялось. То есть обновления идут достаточно регулярно. И здесь наличие собственных компетенций позволяет компании справляться с вызовами сегодняшнего дня.

— Свечи зажигания Cordiant производятся на предприятии полного цикла: от разработки материалов до испытаний на собственных стендах, — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд». — В лабораториях проверяют характеристики изделий: искрообразование под давлением, герметичность, сопротивление, тепловую стойкость и прочее.

Все, повторю, происходит по тем же методикам, что были утверждены в эпоху Bosch. Даже после ухода концерна с рынка оборудование, технологии и компетенции остались прежними, поэтому покупатели могут быть уверены: свечи зажигания Cordiant ничем не уступают прежним свечам Bosch по качеству. Ничем, кроме стоимости, которая ощутимо ниже «бошевской».

При этом, если вернуться к вопросу о контроле качества, компоненты и готовая продукция ООО «Энгельс Свечи зажигания», как и прежде, проверяются на всех этапах производства: при запуске партии, во время производства и по готовности партии. Кроме того, автоматизированный стопроцентный контроль значимых параметров продукта проводится на сборочных линиях участка финальной сборки, — подчеркивает специалист.

Что ж, нам остается лишь пожелать здоровья вашему двигателю со свечами Cordiant. Надеемся, чехарда на рынке автокомпонентов скоро уляжется, а таких производителей, как предприятие в Энгельсе, в стране станет больше. И кто знает, быть может, когда-нибудь новые российские свечи с берегов Волги вновь всерьез заявят о себе на международном рынке.