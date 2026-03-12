В России подешевели почти все запчасти для китайских автомобилей

С января по февраль текущего года средняя цена китайских автозапчастей в нашей стране достигла отметки 74,5 тыс. рублей. За месяц они стали доступнее на 0,9%.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Эксперты проанализировали прайс-листы оригинальных комплектующих для китайских легковушек, ориентируясь на страховую корзину от агрегаторов.

Выяснилось, что ощутимее всего упал ценник на передние бамперы «чайнакаров». В среднем соответствующая деталь на сегодняшний день оценивается в 36,6 тыс. рублей, что почти на 7% меньше, чем раньше.

В свою очередь, переднее крыло стало доступнее на 4%, его стоимость опустилась до 30,6 тыс. целковых. Еще 3,2% потерял капот, который нынче обойдется в 104,6 тыс. «деревянных».

В то же время стоимость задних бамперов и колесных дисков «поднебесных» моделей осталась практически неизменной. А вот радиаторная решетка успела подорожать на 3,1%, что вылилось в 36,7 тыс. рублей.