Финал теста китайских шин LANDSAIL ice STAR iS33: 2 месяца, 2000 км и два открытия

В самом начале такой снежной, как оказалось впоследствии, зимы мы обули переднеприводный седан в новенькие китайские покрышки LANDSAIL ice STAR iS33. Под видимые улыбки окружающих, поскольку шипованные шины сами по себе часто вызывают у нынешних москвичей недоумение с явным вопросом «зачем?». Соседи и коллеги «по цеху» источали сарказм: мало того, что шина из Китая, так еще и с железками — будешь грохотать месяцами! Однако зима 2025-2026 все расставила на свои места и дала ответы на все высказанные и оставшиеся недосказанными вопросы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Начать этот рассказ о недоверии, перерастающем транзитом через интерес, в удивление, стоит с предыстории: ничто не предвещало столь канонической зимы, как выпала в этом году. Причем выпала — в прямом смысле слова: многометровыми сугробами, которые с большим трудом изгонялись соответствующими службами с проезжей части.

Но сначала были привычные по последним годам «полторы снежинки», в общество которых заезжать на шипованной шине — моветон. Да еще и на машине, низкой и переднеприводной, которая, в лучшем случае пару раз, уедет за многочисленные московские кольца. Здесь, собственно, и аккумулировалась ключевая претензия окружающих: как и зачем?!

Правда, постучать шипами по голому асфальту удалось недолго: во-первых, шипы оперативно встали на свое законное место, и сама покрышка заметно притихла, а во-вторых, снег выпал и основательно улегся уже в декабре. После чего грянули маломобильные всенародные каникулы, в конце которых произошел всероссийский коллапс. Не поверите, но в Москве выпал снег! В январе! Да где это видано! Мегатонны замерзшей воды рухнули на столицу, превратив мегаполис в один большой сугроб: из одного двора не выехать и, соответственно, в другой двор не въехать.

Дорожные службы, традиционно, бросили все силы на центр, после освобождения которого от последствий климатического апокалипсиса тракторы начали расходиться по столичным районам кругами. Ну а как вы хотели: кольца для Москвы — это святое. До спальников примкадья техника дошла, увы, не скоро. А на работу-то ехать уже было нужно.

Грустно разглядывая напрасные потуги соседей выгрести из снежного плена, ни о каком чуде не помышлял: быть бы на асфальте. Однако именно этот день стал первым в череде откровений: оказывается, в успешном преодолении заснеженной парковки роль покрышки все же велика. И LANDSAIL ice STAR iS33 помогли с этой задачей справиться: немного покопав лопатой, больше ради собственного спокойствия за бампер, и чуть побуксовав, автомобиль свое уединенное и заснеженное место таки покинул.

Причем с неожиданной для переднеприводного седана прытью: просто выехал, без лишних телодвижений. В натяг, конечно, но без истерик и лишних сожженных калорий. Даже горка, где годом ранее периодически случались конфузы, в этот раз пролетела легко и незаметно: а ведь ранее на нее заезжали только внедорожники. Всего-то и требовалось — ехать в натяг. Интересно!

Второе откровение — наледь или накатанный снег, коего, спасибо тракторам с щетками, в московских дворах теперь хватает с избытком. Сравнивая китайскую шину с одним отечественным конкурентом, хочется заметить: а ведь, получается, можно же было сделать так, чтобы покрышка цеплялась за дорогу. Китайцы вот, например, смогли: на скользкой и плотной поверхности шины показали себя очень достойно.

Машина «держалась лыжни», колеса не срывались в проворот, а резкий поворот руля не приводил к свободному «парению кармы» по всей проезжей части. Аналогичная ситуация и с улицами, где уже плотный трафик и вездесущие пешеходы, прогнозировать поведение которых часто довольно трудно. Да и поверхность дороги здесь очень изменчива: то чистый асфальт, то снег. Однако же эффекты от нажатия на педаль газа, а также, что удивительно, на педаль тормоза оказались очень схожими. Шина продолжает отрабатывать.

Слабая сторона LANDSAIL ice STAR iS33 — снежная каша. В таких условиях шина забивается, теряет свою магию и начинает вести себя хуже: ей не хватает веса транспортного средства, чтобы продавить эту «недожижу» до асфальта.

Впрочем, на таком «покрытии», как показывает практика, схожим образом ведут практически все шины, а лучших результатов достигают фрикционные покрышки из принципиально иного ценового сегмента. Однако, спасибо погоде, снежной каши на пути было мало, а вот пухляка и накатанного толстенного наста — много.

И тут «китай» не сплоховал: наоборот, показал себя бойцом и позволил резко снизить расход нервных клеток. Даже случившееся вынужденное резкое торможение не привело к долгому неуправляемому скольжению — все в рамках ожидаемого и дозволенного. Даже испугаться не успел. Ни одного городского кота в рамках торможения не пострадало!

Два месяца и две тысячи километров успели в итоге накрутить тестируемые шины на колесах Honda Accord, поэтому уже можно подвести некоторые итоги. Несмотря на обильные снегопады, непролазные дворы, впечатляющие для Москвы морозы и последующее потепление, шины не подвели.

Не без укора, но и без криминала: на свои деньги они более чем едут! Более того, эти покрышки от LANDSAIL заставили несколько пересмотреть мое (и не только) отношение к китайской продукции: в Поднебесной есть очень разные бренды и продукты, каждый из которых надо оценивать отдельно.

Есть, как оказалось, и довольно достойные. Во-вторых, и это важно, именно шипованая шина этой зимой доказала свою актуальность: она позволила автомобилю быть более предсказуемым, читай, безопасным.

Конечно, правильнее будет оценить покрышку на второй год эксплуатации — далеко не все шинные изделия из Поднебесной, как выясняется, выдерживают сезонное хранение и второй шиномонтаж, опять же посчитаем шипы перед будущей зимой.

Но на сегодняшний день, с учетом пройденного, можно смело говорить об очень приятных впечатлениях. Не ожидал от себя такого вывода, оттого, наверное, приятно вдвойне.