Финал теста китайских шин LANDSAIL ice STAR iS33: 2 месяца, 2000 км и два открытия

Стоит ли доверять китайским шинам

В самом начале такой снежной, как оказалось впоследствии, зимы мы обули переднеприводный седан в новенькие китайские покрышки LANDSAIL ice STAR iS33. Под видимые улыбки окружающих, поскольку шипованные шины сами по себе часто вызывают у нынешних москвичей недоумение с явным вопросом «зачем?». Соседи и коллеги «по цеху» источали сарказм: мало того, что шина из Китая, так еще и с железками — будешь грохотать месяцами! Однако зима 2025-2026 все расставила на свои места и дала ответы на все высказанные и оставшиеся недосказанными вопросы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Виктор Васильев

Изображение Финал теста китайских шин LANDSAIL ice STAR iS33: 2 месяца, 2000 км и два открытия

Начать этот рассказ о недоверии, перерастающем транзитом через интерес, в удивление, стоит с предыстории: ничто не предвещало столь канонической зимы, как выпала в этом году. Причем выпала — в прямом смысле слова: многометровыми сугробами, которые с большим трудом изгонялись соответствующими службами с проезжей части.

Но сначала были привычные по последним годам «полторы снежинки», в общество которых заезжать на шипованной шине — моветон. Да еще и на машине, низкой и переднеприводной, которая, в лучшем случае пару раз, уедет за многочисленные московские кольца. Здесь, собственно, и аккумулировалась ключевая претензия окружающих: как и зачем?!

Правда, постучать шипами по голому асфальту удалось недолго: во-первых, шипы оперативно встали на свое законное место, и сама покрышка заметно притихла, а во-вторых, снег выпал и основательно улегся уже в декабре. После чего грянули маломобильные всенародные каникулы, в конце которых произошел всероссийский коллапс. Не поверите, но в Москве выпал снег! В январе! Да где это видано! Мегатонны замерзшей воды рухнули на столицу, превратив мегаполис в один большой сугроб: из одного двора не выехать и, соответственно, в другой двор не въехать.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Дорожные службы, традиционно, бросили все силы на центр, после освобождения которого от последствий климатического апокалипсиса тракторы начали расходиться по столичным районам кругами. Ну а как вы хотели: кольца для Москвы — это святое. До спальников примкадья техника дошла, увы, не скоро. А на работу-то ехать уже было нужно.

Грустно разглядывая напрасные потуги соседей выгрести из снежного плена, ни о каком чуде не помышлял: быть бы на асфальте. Однако именно этот день стал первым в череде откровений: оказывается, в успешном преодолении заснеженной парковки роль покрышки все же велика. И LANDSAIL ice STAR iS33 помогли с этой задачей справиться: немного покопав лопатой, больше ради собственного спокойствия за бампер, и чуть побуксовав, автомобиль свое уединенное и заснеженное место таки покинул.

Причем с неожиданной для переднеприводного седана прытью: просто выехал, без лишних телодвижений. В натяг, конечно, но без истерик и лишних сожженных калорий. Даже горка, где годом ранее периодически случались конфузы, в этот раз пролетела легко и незаметно: а ведь ранее на нее заезжали только внедорожники. Всего-то и требовалось — ехать в натяг. Интересно!

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Второе откровение — наледь или накатанный снег, коего, спасибо тракторам с щетками, в московских дворах теперь хватает с избытком. Сравнивая китайскую шину с одним отечественным конкурентом, хочется заметить: а ведь, получается, можно же было сделать так, чтобы покрышка цеплялась за дорогу. Китайцы вот, например, смогли: на скользкой и плотной поверхности шины показали себя очень достойно.

Машина «держалась лыжни», колеса не срывались в проворот, а резкий поворот руля не приводил к свободному «парению кармы» по всей проезжей части. Аналогичная ситуация и с улицами, где уже плотный трафик и вездесущие пешеходы, прогнозировать поведение которых часто довольно трудно. Да и поверхность дороги здесь очень изменчива: то чистый асфальт, то снег. Однако же эффекты от нажатия на педаль газа, а также, что удивительно, на педаль тормоза оказались очень схожими. Шина продолжает отрабатывать.

Слабая сторона LANDSAIL ice STAR iS33 — снежная каша. В таких условиях шина забивается, теряет свою магию и начинает вести себя хуже: ей не хватает веса транспортного средства, чтобы продавить эту «недожижу» до асфальта.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, на таком «покрытии», как показывает практика, схожим образом ведут практически все шины, а лучших результатов достигают фрикционные покрышки из принципиально иного ценового сегмента. Однако, спасибо погоде, снежной каши на пути было мало, а вот пухляка и накатанного толстенного наста — много.

И тут «китай» не сплоховал: наоборот, показал себя бойцом и позволил резко снизить расход нервных клеток. Даже случившееся вынужденное резкое торможение не привело к долгому неуправляемому скольжению — все в рамках ожидаемого и дозволенного. Даже испугаться не успел. Ни одного городского кота в рамках торможения не пострадало!

Два месяца и две тысячи километров успели в итоге накрутить тестируемые шины на колесах Honda Accord, поэтому уже можно подвести некоторые итоги. Несмотря на обильные снегопады, непролазные дворы, впечатляющие для Москвы морозы и последующее потепление, шины не подвели.

Не без укора, но и без криминала: на свои деньги они более чем едут! Более того, эти покрышки от LANDSAIL заставили несколько пересмотреть мое (и не только) отношение к китайской продукции: в Поднебесной есть очень разные бренды и продукты, каждый из которых надо оценивать отдельно.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Есть, как оказалось, и довольно достойные. Во-вторых, и это важно, именно шипованая шина этой зимой доказала свою актуальность: она позволила автомобилю быть более предсказуемым, читай, безопасным.

Конечно, правильнее будет оценить покрышку на второй год эксплуатации — далеко не все шинные изделия из Поднебесной, как выясняется, выдерживают сезонное хранение и второй шиномонтаж, опять же посчитаем шипы перед будущей зимой.

Но на сегодняшний день, с учетом пройденного, можно смело говорить об очень приятных впечатлениях. Не ожидал от себя такого вывода, оттого, наверное, приятно вдвойне.

