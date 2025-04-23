Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9L дебютировал на мотор-шоу в Шанхае

Chery показала в Шанхае свой новый полноразмерный флагман Tiggo 9L. Судя по литере «L», новинка крупнее обычной «девятки», длина которой достигает 4810 мм, а колесная база — 2800 мм. Производители создавали удлиненную версию с прицелом на покупателей, предпочитающих путешествовать всей семьей.

Этот SUV считается главной новинкой марки в рамках автосалона

Технические характеристики китайцы не обнародовали, так что корреспонденту портала «АвтоВзгляд» пришлось довольствоваться только осмотром кузова.

Переднюю часть Chery Tiggo 9L украшают буквы с названием бренда. На крыше удалось разглядеть лидар — сенсор дистанционного зондирования окружающего пространства. Задние фонари расположены вертикально. Внутри у них просматривается цепочка элементов, напоминающих букву «Н», плюс дымчато-черное покрытие. В центре багажной дверцы красуется еще одна надпись «Chery».

Фото: АвтоВзгляд

Tiggo 9L оснащен интеллектуальной системой вождения Chery Falcon 700 и множеством умных систем на базе ИИ. Удлиненная «девятка» стала первой машиной марки, получившей центральный процессор с топологией три нанометра, что обеспечивает электронным «мозгам» серьезную вычислительную мощность.

В движение Chery Tiggo 9L приводит гибридная силовая установка Kunpeng CDM-S. В нее входит 270-сильный бензиновый мотор с тягой 400 Нм. Передачи переключает умная трансмиссия DHT нового поколения. Кроме того, можно рассчитывать на полный привод.

Не исключено, а даже очень вероятно, что новый Chery Tiggo 9L появится в России. А пока у нас официально представлена классическая «девятка», тест-драйв которой портал «АвтоВзгляд» провел в январе.