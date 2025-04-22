Zeekr анонсировал премьеру гибридного кроссовера 9X: опубликованы первые фото

Китайский бренд Zeekr, известный своими электромобилями, готовится к выводу на рынок первого гибридного кроссовера. Модель 9X, представленная накануне автосалона в Шанхае, говорит о повороте марки в сторону бензоэлектрических технологий.

Автомобиль представят публике на мотор-шоу в Шанхае

Флагманский кроссовер 9X сохранил черты, присущие моделям Zeekr — его экстерьер перекликается с внешним видом минивэна с индексом 009. Топовая комплектации Grand, которая будет стоить около 1 млн юаней (140 тыс. долларов) также будет включать золотистые акценты в отделке.

Технические детали пока не раскрываются. Известно только то, что двигатель внутреннего сгорания будет выполнять двойную функцию — подзаряжать батарею и непосредственно вращать колеса.

Особый интерес вызывает система автономного вождения G-Pilot, построенная на принципиально новой цифровой архитектуре. Благодаря ей автомобиль получит 360-градусный охват пространства вокруг транспортного средства. По заверениям инженеров Zeekr, мультилидарная система значительно повысит безопасность вождения.

Премьера Zeekr 9X состоится в рамках Шанхайского автосалона, где производитель обещает раскрыть все характеристики и особенности новой платформы. Напомним, что китайское мотор-шоу распахнет свои двери для журналистов 23 апреля.