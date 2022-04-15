Назло санкциям: экспорт российских автобусов во Францию продолжается

Фото производителя.
В 2016 году под Владимиром появился новый завод, который занялся производством автобусов «Волгабас». Сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», предприятие обеспечено российскими и зарубежными заказами, поэтому готовится к открытию нового цеха.
Алексей Кованов

К коллективу, насчитывающему более 600 человек, в скором времени присоединятся еще 200 сотрудников. Это связано с открытием нового цеха, который позволит нарастить объемы производства до 1000, а в перспективе — до 2000 автобусов ежегодно.

Сейчас холдинг полностью обеспечен заказами. Главные поставки пойдут в Санкт-Петербург. Это газомоторные машины, работающие на сжатом или сжиженном природном газе. И если 12-метровые экземпляры хорошо знакомы пассажирам Северной столицы, то 9-метровую новинку (на фото) они увидят на маршрутах впервые.

Второй важный проект — поставки машкомплектов электробусов во Францию. В первом квартале за рубеж уехали 40 комплектов, но уже есть планы по продолжению и расширению сотрудничества. Плюс разработаны дорожные карты по открытию сборочных площадок в Узбекистане и Казахстане.

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15 апреля 2022
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