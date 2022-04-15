Обойдемся без иномарок: как изменился российский рынок новых грузовиков

С началом спецоперации на Украине, когда рухнул курс рубля, подорожали многие товары, а некоторые продукты (сахар, мука и тому подобное) вдруг стали дефицитом, могло показаться, что зарождающийся кризис первым подкосит торговлю и грузоперевозки.
Конечно, у перевозчиков сейчас имеются определенные проблемы, но об остановке бизнесов речи не идет! Поэтому продажи комтранса просели совсем незначительно. И это удивительно. Ведь основные игроки «большой европейской семерки», следуя указаниям тамошних властей, остановили отгрузки и поставки техники российским дилерам.
Покупателям пришлось спешно искать альтернативные варианты, так что сама картина нашего рынка изменилась весьма значительно. Но 7500 вставших «на номера» большегрузов — результат отменный! Это всего на 3% хуже прошлогодних показателей.
Правда, за этими тремя процентами стоит коренная смена приоритетов. В пятерку лидеров вошли отечественные КамАЗ, ГАЗ, «Урал», МАЗ и китайский Shaanxi. А лучший из импортных брендов — MAN — передал клиентам только 273 машины. Для сравнения, из Набережных Челнов по стране разъехались 3400 единиц комтранса.
В лидерах продаж по моделям значатся строительные модели марки КамАЗ — 43118, 65115 и 6520. Но также неплохо расходились магистральные тягачи КамАЗ-5490 и универсальные среднетоннажники «Газон Next». У «Урала» изучение статистики усложняет внутренняя индексация: под индексом 4320 проходят самые разные машины обоих поколений, включая Next.
Для сравнения, в феврале покупатели предпочитали другие марки и модели. Volvo прочно удерживала третью строчку рейтинга, при этом больше половины заказов шведам принесли двухосные «магистральники» серии FH. На пятом и шестом местах располагались Scania и Mercedes-Benz, у которых тоже основой спроса оказались тягачи.
Как видим, по вполне понятным причинам россияне больше не смогут приобретать грузовики европейских производителей. Хотя, наверное, в некоторых офисах найдутся желающие обойти санкции через третьи страны… Например, комтранс от Ford Trucks привозили из Турции. И теоретически ничто (кроме репутационных рисков) не мешает заниматься этим сейчас.
Кроме того, на российских дорогах могут появиться иранские Iran Khodro — это лицензионные копии «Мерседесов» Axor и Actros третьего поколения. И, конечно, на рынок хлынет огромное количество разномастных «китайцев», включая действительно приличную технику. Но найдутся ли покупатели или перевозчиков подкосит кризис? Об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывает отдельно.