Обойдемся без иномарок: как изменился российский рынок новых грузовиков

С началом спецоперации на Украине, когда рухнул курс рубля, подорожали многие товары, а некоторые продукты (сахар, мука и тому подобное) вдруг стали дефицитом, могло показаться, что зарождающийся кризис первым подкосит торговлю и грузоперевозки.

Конечно, у перевозчиков сейчас имеются определенные проблемы, но об остановке бизнесов речи не идет! Поэтому продажи комтранса просели совсем незначительно. И это удивительно. Ведь основные игроки «большой европейской семерки», следуя указаниям тамошних властей, остановили отгрузки и поставки техники российским дилерам.

Покупателям пришлось спешно искать альтернативные варианты, так что сама картина нашего рынка изменилась весьма значительно. Но 7500 вставших «на номера» большегрузов — результат отменный! Это всего на 3% хуже прошлогодних показателей.