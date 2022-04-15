Рухнет или нет: как рынок новых грузовиков отреагирует на российско-украинский конфликт

В последние годы российский рынок ежегодно потреблял 60—65 тысяч тяжелых грузовиков. Исключением стал крайне успешный 2021-й, когда перевозчики приобрели 79 000 машин. Предполагалось, что наступивший 2022-й принесет результат, полностью аналогичный прошлогоднему. Но теперь аналитики вынуждены спешно менять свои прогнозы…
Пессимисты считают, что может повториться итог худших кризисных лет: в 2009-м своих покупателей нашли только 43 000, а в 2015-м — лишь 36 000 грузовых машин. Однако более трезвый расчет показывает, что падение не будет таким глубоким.
Скажем, аналитики марки КамАЗ твердо уверены, что даже при самом негативном раскладе, компании и частники приобретут миниум 50 000 единиц новой техники. Похожих прогнозов также придерживаются и другие крупные производители и импортеры.
Причина подобной уверенности — в больших инфраструктурных проектах, финансируемых из государственного бюджета. В первую очередь, это строительство мегатрассы М12, которая сначала соединит Москву и Казань, а потом двинется дальше, аж до самого Екатеринбурга.
Именно поэтому основным спросом будут пользоваться самосвалы, а на втором месте окажутся шасси под установку всевозможных надстроек. Доля седельных тягачей существенно снизится, но так происходит всегда, когда случается любой экономический кризис.
При таком раскладе вполне логично, что именно КамАЗ захватит половину рынка. Вдобавок, очень неплохо должен выступить белорусский МАЗ, у которого гамма машин даже шире камазовской. И, конечно, серьезно вырастет популярность всевозможных «китайцев».
Как известно, игроки «большой европейской семерки» — Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault — по политическим и логистическим причинам вынуждены приостановить продажи «до особого распоряжения». Из-за этого их суммарная реализация просядет примерно на 80%.
Притом оставлять российский рынок, очевидно, не хочет никто. В прошлом году Scania и Volvo продали 7000 и 5600 грузовиков, соответственно. Это действительно много! Но сохранить клиентуру будет сложно, как минимум, потому, что Евросоюз ввел прямой запрет на экспорт тяжелого комтранса.
Опустевшее место займут другие, ведь экономика России пока переваривает «убийственные» санкции: строятся дороги, работают маркетплейсы, дымят трубами заводы — эти процессы, как известно, невозможны без грузовиков. А значит, пока поддаваться пессимистическим прогнозам рано.