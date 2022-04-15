Рухнет или нет: как рынок новых грузовиков отреагирует на российско-украинский конфликт

В последние годы российский рынок ежегодно потреблял 60—65 тысяч тяжелых грузовиков. Исключением стал крайне успешный 2021-й, когда перевозчики приобрели 79 000 машин. Предполагалось, что наступивший 2022-й принесет результат, полностью аналогичный прошлогоднему. Но теперь аналитики вынуждены спешно менять свои прогнозы…

Пессимисты считают, что может повториться итог худших кризисных лет: в 2009-м своих покупателей нашли только 43 000, а в 2015-м — лишь 36 000 грузовых машин. Однако более трезвый расчет показывает, что падение не будет таким глубоким.

Скажем, аналитики марки КамАЗ твердо уверены, что даже при самом негативном раскладе, компании и частники приобретут миниум 50 000 единиц новой техники. Похожих прогнозов также придерживаются и другие крупные производители и импортеры.