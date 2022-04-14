Упасть, отжаться: как российские производители грузовиков переживают кризис

Фото производителя.
Вот уже которую неделю новости об автомобильной промышленности чаще огорчают, чем радуют. Одни конвейеры останавливаются, другие — замедляются, так как отделы закупок не успевают найти замену деталям, которые вдруг стали «санкционными». Портал «АвтоВзгляд» решил описать общую картину того, что сейчас происходит на автозаводах России и Белоруссии, выпускающих коммерческую технику.
Алексей Кованов

Если верить официальным заявлениям, то лучше всех дела обстоят на заводе «Урал». Как заявил недавно гендиректор предприятия Павел Яковлев, грузовики из Миасса локализованы на 90%. И в ближайшее время заводчане планируют добиться 100-процентного импортозамещения.

Кстати, в отсутствие иностранных конкурентов отечественный производитель грузовых вездеходов даже намерен побить рекорды продаж. Правда, в нынешних условиях предприятие делает акцент на «проверенные временем модели грузовиков». К примеру, на классический «Урал-4320».

Фото производителя.

«Группа ГАЗ», главным активом которой остается Горьковский автозавод, громких заявлений избегает. Но известно, что конвейеры движутся, а «Газели», «Газоны» и «Валдаи» планомерно выходят из заодских ворот. Что, впрочем, неудивительно: к санкциям нижегородцы начали готовиться намного раньше других.

А дело было так. В 2018 году «Группа ГАЗ, а также другие активы Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США. С этого момента поставщики и контрагенты автопроизводителя стали откровенно осторожничать, опасаясь давления со стороны американских властей.

В итоге, грузовики и автобусы, что выходят ны рынок под маркой ГАЗ, действительно хорошо 'импортозамещены». Но не на 100%, поэтому сейчас нижегородские инженеры и закупщики также меняют конструкцию автомобилей, чтобы заменить «санкционные» детали доступными аналогами.

Фото производителя.

Очень достойно встретил наступивший кризис белорусский МАЗ. У минчан давно и успешно работают два совместных придприятия — с китайскими компаниями Weicahai и Fast Gear. Одно делает бензиновые и газовые двигатели, а второе — механические и автоматические коробки передач.

Выпуском передних осей и ведущих мостов занимается сам МАЗ, а особенные исполнения трансмиссионных узлов предоставляют партнеры из Поднебесной. Так что именно белорусы показали первые «полностью антисанкционные» модели грузовиков и автобусов!

Фото производителя.

Труднее всего сейчас приходится КамАЗу… Грузовики 5490 поколения К4 приходится спешно отправлять на пенсию, поскольку для ней нет комплектующих. Новейший 54901 серии К5 по этой же причине делают мизерными тиражами, а вскоре также поставят на паузу, пока модель не будет полностью локализована.

В итоге, основой гаммы на ближайшие месяцы станет машина К3 — пусть модернизированная, но техника образца 1976 года. С чисто камазовскими моторами V8, минимумом электроники и хорошо знакомой еще советским дальнобойщикам кабиной.

При этом, что самое интересное, в этом году грузовой автогигант планирует захватить аж 50% рынка, продав немалые 25 000 автомобилей. Как это планируется сделать, подробно рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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15 апреля 2022
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