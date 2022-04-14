Упасть, отжаться: как российские производители грузовиков переживают кризис

«Группа ГАЗ», главным активом которой остается Горьковский автозавод, громких заявлений избегает. Но известно, что конвейеры движутся, а «Газели», «Газоны» и «Валдаи» планомерно выходят из заодских ворот. Что, впрочем, неудивительно: к санкциям нижегородцы начали готовиться намного раньше других.

А дело было так. В 2018 году «Группа ГАЗ, а также другие активы Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США. С этого момента поставщики и контрагенты автопроизводителя стали откровенно осторожничать, опасаясь давления со стороны американских властей.

В итоге, грузовики и автобусы, что выходят ны рынок под маркой ГАЗ, действительно хорошо 'импортозамещены». Но не на 100%, поэтому сейчас нижегородские инженеры и закупщики также меняют конструкцию автомобилей, чтобы заменить «санкционные» детали доступными аналогами.