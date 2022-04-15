Россияне стали чаще доверять транспортным компаниям негабаритные посылки

Фото: pr.dellin.ru.
Долгое время считалось, что отправлять «негабарит» транспортной компанией — сложно и дорого. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас россияне все чаще доверяют перевозку больших и тяжелых грузов не частникам, а специализированным операторам.
Алексей Кованов

Так, аналитики группы компаний «Деловые Линии» сравнили итоги 2021-го и 2020-го года в сегменте негабарита. Средний вес такого отправления составил порядка 475 кг, притом чаще всего заказчики отправляли промышленное оборудование, запчасти или металлопродукцию.

Сами перевозчики считают каждое негабритное отправление творческой задачей: в зависимости от отправления и пожеланий клиента приходится подбирать упаковку и тип перевозки, плюс предлагать растентовку и комплекс погрузо-разгрузочных работ.

Специальное оборудование для погрузки и разгрузки негабаритных грузов имеют свыше 75% терминалов «Деловых Линий». В целом же логистический оператор считается самым востребованным — на группу компаний приходится 73% заказов этого сегмента.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
15 апреля 2022
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