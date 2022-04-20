Super VAN от Geely бросает вызов «космической» Hyundai Staria

Фото производителя
Некоторое время назад компания Geely создала суббренд Farizon, под которым планируется выпускать коммерческий транспорт. В следующем году под этой маркой выйдут фургоны и микроавтобусы, дизайн которых китайцы поспешили запатентовать загодя.
Алексей Кованов

Все семейство будет чисто электрическим: в основу грузовых и пассажирских моделей ляжет платформа, названная «скейтборд». Это практически плоская «тележка», в середине которой находится большая аккумуляторная батарея, а в свесах — моторы. Притом новейшая архитектура сразу имеет оборудование для автономного вождения.

Известно, что на рынок фургоны и микроавтобусы выйдут под нескромным названием Super VAN. А чтобы подчеркнуть амбициозность проекта, дизайнерам разрешили нарисовать достаточно необычную внешность — не менее яркую, чем предлагает «космический» Hyundai Staria.

И еще одна новость от Geely. До конца апреля «поднебесный» бренд представит на внутреннем рынке обновленный кроссовер Boyue, более известным нам, как Atlas. В преддверии премьеры китайцы не раскрывают никаких подробностей, но зато есть фото грядущего дебютанта.

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20 апреля 2022
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