Ненадежный Китай, дорогая Европа: как сегодня в России ремонтируют грузовики

Пока российские владельцы легковых авто и сбежавших из страны брендов, и многочисленных «китайцев» маются в поисках запчастей-расходников, в сегменте коммерческого транспорта, как утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», в целом ситуация более-менее спокойная. Хотя, разумеется, и тут не без проблем.

По мнению технического специалист компании «Krauf Автозапчасти» Андрей Коромыслов, почти все востребованные в стране компоненты есть в наличии — и оригинальные, и заменители. А цены на них с начала года растут соответственно темпам инфляции: в среднем — на 10%. В меньшей степени подорожали отечественные детали, в большей — иностранные, ввозимые по «параллельному импорту».

Значительную часть ушедших из России европейских, японских, корейских и американских брендов заместили поставщики из КНР, готовые предложить альтернативу привычным MAN, Knecht, Hengst, Knorr-Bremse и другим. Но, как замечает эксперт, есть и оригинальные компоненты, но по гораздо более высоким ценам. Проще и дешевле обслуживать отечественную технику. Больше всего проблем — у владельцев европейских машин.

— На примере Volvo с пробегом видно, что стоимость оригинальных расходников значительно выше, а многие ОЕМ-детали отсутствуют в наличии, сроки доставки — от месяца, а цена заставляет усомниться в целесообразности такого заказа, — рассказывает эксперт.

Фото globallookpress.com

Минимальные затраты на обслуживание и ремонт отечественных авто обусловлены большим предложением от самых разных производителей и поставщиков.

При этом многие позиции, которые раньше импортировались (в частности, детали двигателей Cummins для «Газелей» и КамАЗов), удалось заместить российскими аналогами. Их прайсы позволяют конкурировать с продукцией из Китая, которой в этом сегменте тоже очень много. Дефицита компонентов для «поднебесной» техники так же незаметно, отмечает Коромыслов.

— Однако китайские запчасти далеко не всегда соответствуют ожиданиям потребителей по качеству материалов, отмечает генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук. — Срок службы при этом может быть меньше заявленного. Нехватка автомобильных частей приводит к простоям, которые порой длятся несколько месяцев, и штрафам за нарушение контрактных обязательств. Кроме того, при установке китайских деталей мастерские не несут ответственность за поломку — это риск остаться виноватым в случае выхода техники из строя в разгар сезона...

Фото globallookpress.com

Некоторые компании, ранее работавшие в сфере грузоперевозок, из-за экономических трудностей начали заниматься продажей аналоговых запчастей, рассказывает Демчук.

А это, в свою очередь, привело к увеличению числа розничных продавцов в данном секторе. Как правило, такие структуры стараются работать на количество и предлагают более низкие цены для привлечения клиентов, что усиливает конкуренцию в сегменте. Однако некоторые элементы китайских авто невозможно заменить аналогами — это касается каталожных запчастей, которые являются не унифицированными деталями.

— Наиболее востребованный на рынке тягач Sitrac C7H обходится заметно дороже в эксплуатации, чем КамАЗ, — рассказывает Коромыслов. — Но до «породистого» европейца Volvo ему очень далеко. К сожалению, многие китайские производители еще не достигли уровня качества, сопоставимого с «топовыми» брендами. Но они быстро осваивают технологии, у них множество совместных производств, и «детские болезни» роста наши восточные партнеры успешно преодолевают. Есть пока проблемы с подбором запчастей на их технику — уровень проработки и доступность каталогов еще оставляют желать лучшего, — заключает эксперт.

Фото globallookpress.com

Что же касается стоимости обслуживания комтранса, то услуги большинства сервисов в 2023 году выросла примерно на 20%, отмечает Демчук. По итогам текущего года эксперт ожидает сопоставимый рост. При этом ниша сервисного обслуживания в России, по его словам, относительно свободна. Так, услуга выезда ремонтной бригады есть лишь в нескольких регионах. Деловым людям есть, о чем задуматься...