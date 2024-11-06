Экспертов из США устраивает качество моторных масел на российском рынке

Грузовики и спецтехника, работающие на тяжелонагруженных двигателях, работают в сложных условиях. Основные усложняющие факторы: большие пробеги, запыленность воздуха и повышенные нагрузки. Поэтому требуются масла с особыми характеристиками, для которых есть свои стандарты и допуски. Для оценки эксплуатационных свойств масел для двигателей с EGR американские эксперты ввели новые моторные испытания на стендовых двигателях с рециркуляцией выхлопных газов Cat 1Q, Mack T-10 и Cummins M-11.
Соответствие стандарту API СI-4 говорит о том, что моторное масло отвечает требованиям производителей двигателей и может быть рекомендовано для дизельных моторов коммерческой, специальной и внедорожной техники, отвечающей экологическим требованиям стандарта Евро-5.
В компании уточнили, что моторное масло также имеет одобрения и соответствует требованиям ACEA, Mercedes-Benz, Cummins, а также Rolls-Royce Power Systems, производящей двигатели MTU для грузовиков и спецтехники.
Кроме того, масла этой серии проходят полевые испытания на российских предприятиях.
Сергей Шушков, главный инженер «Авангард-Агро-Воронеж»:
«Согласно протоколам испытаний автомасла Krafton M7U в технике „Авангард-Агро-Воронеж“ установлено сохранение заявленных свойств в течение 250 моточасов на всем промежутке интервала замены. Щелочное число масла не достигло критических значений, что говорит о запасе его защитных свойств. Продукт был одобрен для эксплуатации в парке нашей техники».