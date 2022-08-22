Какие моторные масла «из новых» не навредят двигателю вашего авто

А «Соответствие» говорит «всего лишь» о том, что масло, простите за тавтологию, соответствует требованиям производителя машины, но не имеет заветного сертификата. Это вовсе не означает, что не сертифицированное автоконцерном масло хуже того, на которое выдана заветная бумажка. Более того, по целому ряду показателей оно может быть лучше смазок с допусками. Например, производителям машин выгодно, чтобы владельцы их четырехколесного продукта приезжали в дилерский центр хотя бы раз в 10000 километров на смену масла, в то время как качественная смазка с современными присадками запросто может «ходить» 20000 километров. И, скорее всего, более живучий лубрикант, не сможет получить омологацию автопроизводителя, потому что это невыгодно для бизнеса.

Есть много примеров высококачественных моторных масел без официальных допусков, но обеспечивающих хорошие результаты эксплуатации. К примеру, сейчас в «масельную» тему в нашей стране активно заходят производители из Турции. Да-да, Турция — это не только курорты, где «все включено» и овощи с фруктами, здесь еще неплохо преуспели и в технологическом плане.