Какие моторные масла «из новых» не навредят двигателю вашего авто

Большинство автомобилистов при выборе моторного масла для своего «коня» руководствуются лишь параметром вязкости, она должна соответствовать рекомендациям изготовителя авто. Что ж, вязкостные характеристики продукта и впрямь очень важны, однако кроме стабильности агрегатного состояния масла при различных температурах, не менее значимыми параметрами являются так называемые «допуск» и «соответствие». И между двумя этими понятиями есть разница, которую следует учитывать при выборе смазки для движка.
«Допуск» означает, что масло прошло проверку на соответствие у определенного автопроизводителя и получило сертификат это подтверждающий.
А «Соответствие» говорит «всего лишь» о том, что масло, простите за тавтологию, соответствует требованиям производителя машины, но не имеет заветного сертификата. Это вовсе не означает, что не сертифицированное автоконцерном масло хуже того, на которое выдана заветная бумажка. Более того, по целому ряду показателей оно может быть лучше смазок с допусками. Например, производителям машин выгодно, чтобы владельцы их четырехколесного продукта приезжали в дилерский центр хотя бы раз в 10000 километров на смену масла, в то время как качественная смазка с современными присадками запросто может «ходить» 20000 километров. И, скорее всего, более живучий лубрикант, не сможет получить омологацию автопроизводителя, потому что это невыгодно для бизнеса.
Есть много примеров высококачественных моторных масел без официальных допусков, но обеспечивающих хорошие результаты эксплуатации. К примеру, сейчас в «масельную» тему в нашей стране активно заходят производители из Турции. Да-да, Турция — это не только курорты, где «все включено» и овощи с фруктами, здесь еще неплохо преуспели и в технологическом плане.
Одно из крупнейших предприятий страны по производству высококачественных масел — OPET lubricants. Отметим, что масла именно этого производителя ряд автоконцернов предлагают в качестве своего оригинального продукта. Например, завод Ford Otosan в качестве первой заливки используются смазку именно производства OPET lubricants. Более того, в линейке нефтепереработчика есть даже отдельная серия масел и автохимии FMY, как раз и являющихся оригинальными продуктами для автомобилей Ford. Иными словами, качество продукции OPET lubricants полностью устраивает компанию Ford, и она допущена к использованию к коммерческой и легковой технике Ford по всему миру.
Еще в линейке данного производителя есть масло Opet Fulltech 5W−30, специально разработанное для автомобилей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, о чем говорят соответствующие отметки на канистре. Данный продукт по-настоящему высокотехнологичен, ведь его специальная формула повышает эффективность работы систем последующей очистки выхлопных газов (у дизелей — сажевый фильтр, у бензиновых авто — трехуровневый катализатор) и продлевает срок их службы.
Современный пакет присадок в маслах Opet сохраняет вязкостную стабильность смазки даже при длительных нагрузках и высоких температурах, обеспечивая максимальную защиту двигателя от износа. Смазки Opet обладают прекрасными моющими свойствами, что гарантирует чистоту мотора внутри, исключая образование шлама и закоксовку колец даже при межсервисном перепробеге.
Оборудованный, что называется, «по последнему слову техники» завод OPET lubricants в турецком городе Измир производит не только масла для автомобильных моторов и КПП, но и качественные технические жидкости, для авто: антифризы, тормозные жидкости, автокосметику. Теперь все многообразие высококачественной продукции турецкой OPET lubricants доступно и в России.