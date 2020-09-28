20 лет — не срок: тест-драйв FIAT Doblo Panorama

Что может быть лучше для хозяйства, особенно если оно связано с малым бизнесом? Правильно — рабочая лошадка, которая пригодится и в семье, и на работе. И тут FIAT Doblo Panorama придется весьма кстати. Судите сами: почти 800 литров полезного объема в грузовом отсеке, а при сложенных креслах — целых 3200 литров. Добавим сюда грузоподъемность в 425 кг, погрузочную высоту в 545 мм и сдвижные дверцы по обе стороны. И вот он — самый настоящий трансформер легкового поведения.

Да, по сути, это одновременно семейный автомобиль и вместительный грузовичок. Габариты внутреннего пространства впечатляют. Особенно в коктейле с эргономикой, выраженной в том числе в огромном остеклении, широченных подоконниках, высокой посадке и убранству, схожему с салоном минивэнов. Органы управления — на местах, без сложных и мудреных решений, интерфейс мультимедиа представлен шайбами и «пушевыми» клавишами. В общем, от дороги отвлекаться не придется. А сколько тут отсеков для всякой мелочевки — по пальцам не сосчитать. Разумеется, не обделен итальянец и заветными USB-дырочками. А как же: без них нынче никуда!