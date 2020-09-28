20 лет — не срок: тест-драйв FIAT Doblo Panorama

Что может быть лучше для хозяйства, особенно если оно связано с малым бизнесом? Правильно — рабочая лошадка, которая пригодится и в семье, и на работе. И тут FIAT Doblo Panorama придется весьма кстати. Судите сами: почти 800 литров полезного объема в грузовом отсеке, а при сложенных креслах — целых 3200 литров. Добавим сюда грузоподъемность в 425 кг, погрузочную высоту в 545 мм и сдвижные дверцы по обе стороны. И вот он — самый настоящий трансформер легкового поведения.
Да, по сути, это одновременно семейный автомобиль и вместительный грузовичок. Габариты внутреннего пространства впечатляют. Особенно в коктейле с эргономикой, выраженной в том числе в огромном остеклении, широченных подоконниках, высокой посадке и убранству, схожему с салоном минивэнов. Органы управления — на местах, без сложных и мудреных решений, интерфейс мультимедиа представлен шайбами и «пушевыми» клавишами. В общем, от дороги отвлекаться не придется. А сколько тут отсеков для всякой мелочевки — по пальцам не сосчитать. Разумеется, не обделен итальянец и заветными USB-дырочками. А как же: без них нынче никуда!
На галерке одинаково удобно будет сидеться и Николаю Валуеву, и его друзьям. Скажем спасибо за отсутствие центрального тоннеля, сжирающего место для ног. Широкий проем, который обеспечивают двери а-ля лифт, заслуживает отдельной похвалы. Не Volkswagen Multivan, конечно, но совсем не ущербно для комфортного входа-выхода. А двустворчатые распашные ворота багажного отделения облегчают погрузку даже самого крупногабаритного длинномера. На худой конец, Николай Валуев и поможет.
В движение итальянского трудягу приводит расторопный 120-сильный агрегат, выступающий в дуэте с шестискоростной «механикой». Недостатка тяги не наблюдается в любом диапазоне оборотов. А работать кулисой, удобно разместившейся на верхней кромке торпедо — одно удовольствие. Переключения даются мягко, фургон мгновенно реагирует на команды пилота. Вот только сцепление схватывает чересчур рано, хотя и к этой его особенности можно привыкнуть.
На асфальте автомобиль неплохо держит равновесие, а ухабы средней степени ужасности глотает жадно, но деликатно. Большие рытвины и ямы лучше проходить с терпением ювелира, иначе можно вспомнить о недавно съеденном завтраке, а заодно и разбросать по салону поклажу. Если не нестись, как перепуганный, то тряска будет вполне себе умеренной. Как, впрочем, и расход «горючки». При адекватном педалировании, FIAT Doblo Panorama съедает не больше десяти литров на сотню. Согласитесь, весьма скромный аппетит.
В общем, если вам нужна развозная машина для работы и дома, то итальянский универсал может честно претендовать на эту роль. Он предсказуемый и активный, простой и удобный, вместительный и не бьющий по карману. А что: попробуйте найти что-нибудь полезнее дешевле 1 400 000 рублей.