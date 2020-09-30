Какой должна быть современная пожарная машина

Красивый автомобиль отменного дизайна оказался электрическим — на батарейках мощностью 100 кВт/ч, которых должно хватать на два часа подвигов. Концепт тут же заказала самая известная пожарная служба мира из американского Лос-Анджелеса. В ней работает 3500 человек, служат 1300 автомобилей и она сама снимает про себя сериалы. Электромобиль будет поставлен заказчику в 2021 году, украсив пожарный департамент собственной уникальностью, поскольку Rosenbauer не дает ответа о возможном серийном производстве и следующих заказах по цене космической ракеты.

Насладившись эффектом и оценив готовность публики восторгаться, превозносить и фетишизировать, австрийцы без предупреждения сделали следующий автомобиль — Rosenbauer RT (Revolutionary Technology). Поскольку RT такой же внезапный и красивый, про него восхищенно подумали, что он тоже электрический. А на самом деле это гибрид. Первый в истории пожарный автомобиль с двумя электромоторами и одним дизельным двигателем. RT едет всегда за счет электромоторов в 490 л. с., но откуда брать энергию решает водитель — можно от аккумулятора, а можно от дизеля V6 в 272 л. с.

Подвеска независимая по кругу. И пневматическая. Благодаря чему RT получил возможность менять клиренс: когда приехал на место и встал для работы, он опускается до 175 мм, чтоб экипажу из девяти человек было сподручней проявлять героизм. Когда RT мчит по городу, пневмоподвеска выходит в транспортный режим 250 мм. А если понадобится преодоление препятствий, предусмотрен режим «Брод» в 470 мм.