В России скоро появится новый легкий грузовик JAC

Новый городской малотоннажник станут продавать в двух версиях: N25 и N35 полной массой 2495 кг и 3490 кг, соответственно. Длина автомобиля — 5165 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1955 мм, а длина колесной базы равна 2640 мм. То есть, это прямой конкурент корейскому «Портеру», без которого уже нельзя представить дороги крупных городов.

Под капотом JAC N35 трудится 2-литровый наддувный «дизель» JAC HFC4DB2−1D (130 л. с.) класса «Евро-5» с системой впрыска Common Rail, сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов. Последний работает без применения мочевины, значит на ней можно сэкономить. Ну а трансмиссия «классическая» 6-ступенчатая «механика».

JAC N35 будут выпускать на казахском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, контролируемом компанией JAC Motors: сейчас там идет подготовка производства. Первые машины должны приехать в Россию уже этой осенью. Тогда же появится информация о ценах на новинку рынка.