Hyundai представила первый серийный грузовик на водороде

Премьера новинки запланирована на 14 октября. Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в июле этого года бренд Hyundai уже успел отправить первую партию грузовиков XCIENT Fuel Cell клиентам в Швейцарию! Более того: в планах Hyundai Motor — к 2025 году вывести на дороги 1 600 коммерческих автомобилей на топливных элементах.

Известно, что грузовик XCIENT Fuel Cell оснащается баком, рассчитанным на 32 кг водорода при давлении 350 бар, что для автопоезда (фургон плюс прицеп) гарантирует порядка 400 километров пробега. Полный цикл заправки занимает от 8 до 20 минут — примерно столько же дальнобойщики проводят времени на традиционных АЗС.

По полезной нагрузке XCIENT Fuel Cell сравним с современными дизельными грузовиками. Осталось выяснить главное — цену. И если она окажется подъмной для европейских перевозчиков, они наверняка задумаются об отказе от техники на «солярке»… А там и заправочная инфраструктура появится.