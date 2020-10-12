Как сэкономить полмиллиона рублей на покупке нового Ford Transit

Фото производителя.
Если вторая волна коронавируса не заставит власти страны вновь остановить экономическую жизнь страны, то уже сейчас можно говорить о том, что отечественный автопром, особенно в сегменте коммерческого транспорта, довольно успешно выходит из кризиса. И очередной тому пример — результаты продаж «Соллерс Форд» за сентябрь нынешнего года. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», за первый осенний месяц было реализовано 1569 новых Ford Transit (+11,4% к аналогичному периоду года прошлого). А всего с начала 2020-го в руки покупателей ушло 8816 «американцев».

Разумеется, этому поспособствовал не только тот факт, что «Форд Транзит» — реально очень удачная машина для бизнеса, в том числе и благодаря относительно невысокой стоимости владения. Большую роль в успешной статистике сыграл и тот факт, что Sollers в период пандемии получил неплохой госзаказ.

При этом, однако, и сами заводчане не сидят сложа руки, предлагая потенциальным клиентам весьма интересные варианты покупки машины. В частности, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании, сегодня стать владельцем Ford Transit можно с минимальными первоначальными выплатами сразу по нескольким схемам: по программе Ford Credit с выплатой от 9000 рублей/месяц, используя лизинг с выгодой до 210 000 рублей, либо трейд-ин, при которой экономия может достигать 150 000 рублей.

Кстати, о лизинговом варианте покупки. Учитывая, что сегодня государство субсидирует этот вариант обновления автопарков, выгода при покупке популярного SUV может достичь 517 625 ₽

Напомним, что базовая линейка елабужского завода включает в себя цельнометаллический фургон, автобус и шасси (автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный). А полная гамма спецверсий машин на базе Transit насчитывает 141 модификацию.

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12 октября 2020
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