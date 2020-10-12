Как сэкономить полмиллиона рублей на покупке нового Ford Transit

Разумеется, этому поспособствовал не только тот факт, что «Форд Транзит» — реально очень удачная машина для бизнеса, в том числе и благодаря относительно невысокой стоимости владения. Большую роль в успешной статистике сыграл и тот факт, что Sollers в период пандемии получил неплохой госзаказ.

При этом, однако, и сами заводчане не сидят сложа руки, предлагая потенциальным клиентам весьма интересные варианты покупки машины. В частности, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании, сегодня стать владельцем Ford Transit можно с минимальными первоначальными выплатами сразу по нескольким схемам: по программе Ford Credit с выплатой от 9000 рублей/месяц, используя лизинг с выгодой до 210 000 рублей, либо трейд-ин, при которой экономия может достигать 150 000 рублей.

Кстати, о лизинговом варианте покупки. Учитывая, что сегодня государство субсидирует этот вариант обновления автопарков, выгода при покупке популярного SUV может достичь 517 625 ₽

Напомним, что базовая линейка елабужского завода включает в себя цельнометаллический фургон, автобус и шасси (автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный). А полная гамма спецверсий машин на базе Transit насчитывает 141 модификацию.