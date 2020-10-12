КамАЗ готовит суперсамосвал, который бросит вызов БелАЗу

Первый образец карьерного самосвала имеет грузоподъемность 60 тонн — столько же возят младшие модели марки БелАЗ. Под кабиной нового КамАЗа скрывается 12-литровый камазовский двигатель мощностью 500 л. с., с которым состыкован классический «автомат» марки Allison. Также грузовику достались усиленные мосты, притом на третьем, четвертом и пятом мостах применена гидропневматическая подвеска (она позволяет регулировать жесткость исходя от загрузки). Кроме того, первая, вторая и пятая оси — управляемые, что позволило добиться радиуса разворота на уровне четырехосников.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в течение ближайших двух лет планируется создать целое семейство карьерных самосвалов «Атлант» грузоподъёмностью от 40 до 75 тонн. Машины будут проектироваться и выпускаться в двух исполнениях — габарит и негабарит.

Добавим, что «Атлант» готов стать роботом после оснащения необходимой сенсорикой — все системы могут управляться по CAN-шине. Кроме того, второй прототип карьерного грузовика на заводе строят в варианте автомобиля-робота. Неужели водители карьерной техники скоро останутся без работы?