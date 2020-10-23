Mercedes-Benz показал новую версию грузовичка Sprinter Limited Edition

Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition получил усиленную подвеску, специально доработанную для езды по дорогам с плохим покрытием. Кроме того, инженеры усилили передний мост, а система ESP обзавелась функцией стабилизации при боковом ветре.

Что касается салона, то над лобовым стеклом появилась широкая полка для документов, а на передней панели разместили USB-вход и подстаканник, а кресло водителя снабдили двумя подлокотниками и функцией подогрева.

«Лимитированный» Sprinter можно заказать как в стандартном исполнении, так и в версии с длинной базой. Самый доступный «Спринтер» в версии Limited Edition с приводом на передние колёса стоит 2 569 000 рублей. Наиболее дорогая версия — длиннобазная Long с задним приводом — обойдется в 2 889 000 рублей.