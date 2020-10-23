У дилеров появились двухлитровые «Газели Next»: известны цены

Эта история начала два года назад. Осенью 2018-го Горьковский автозавод на франкфуртской выставке IAA показал «Газель Next» со 136-сильным двигателем Volkswagen. Это был двухлитровый агрегат серии EA189, который ставится на множество моделей немецкой марки. Предполагалось, что вскоре новая модификация отечественного грузовичка встанет на конвейер… Но, почуяв надвигающиеся санкции, стороны приостановили партнерство по этому проекту.
Между тем, ГАЗ успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию. А сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к дилеру "Авторитейл М' поступили машины, оснащенные немецкими дизелями! Как нам удалось рассмотреть, автомобили отличаются полностью оригинальными системами охлаждения и выпуска, а фильтр тонкой очистки (с датчиком воды и сливной пробкой) расположен под кабиной.
Помимо этого, к мотору 2.0 прилагается… 6-ступенчатая механическая коробка. Она разработана и изготовлена силами самой Группы ГАЗ. Агрегат рассчитан на передачу до 450 Нм крутящего момента, а заявленный ресурс составляет 300 000 километров пробега. Интересно, что центральный привод сцепления марки ZF рассчитан на весь срок службы. Другая интересная особенность — в возможности подключения коробки отбора мощности.
Подшипники, синхронизаторы и тросовый привод (за переключение передач отвечает удобный джойстик на передней панели) для этой трансмиссии поставляют весьма именитые бренды. Кроме того, от новой «механики» отходит импортный необслуживаемый кардан. Поскольку шестиступенчатая коробка крупнее пятиступенчатой, переднюю часть карданной передачи пришлось укоротить, но это уже малозначительные нюансы.
Логично предположить, что вскоре «шестиступку» также примерят другие модификации «Газели Next» — напомним, что эта модель оснащается битопливными моторами Evotech и дизельными двигателями ISF 2.8. Также ГАЗ не скрывает, что перспективная «Газель NN» будет оснащаться только 6-ступенчатыми коробками. Производство агрегатов налажено на заводе Нижегородские моторы, так что стоимость должна быть достаточно гуманной.
По словам менеджера автосалона, с новыми мотором и коробкой «Некст» стал примерно на 5% экономичнее. А главное — такая «Газель» оказалась даже дешевле, чем хорошо знакомый перевозчикам вариант со 150-сильным трубодизелем ISF и 5-ступенчатой «механикой»! Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», новинку будут предлагать по цене от 1 500 000 рублей, тогда как прежнюю версию сейчас продают за 1 517 000.