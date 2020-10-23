У дилеров появились двухлитровые «Газели Next»: известны цены

Между тем, ГАЗ успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию. А сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к дилеру "Авторитейл М' поступили машины, оснащенные немецкими дизелями! Как нам удалось рассмотреть, автомобили отличаются полностью оригинальными системами охлаждения и выпуска, а фильтр тонкой очистки (с датчиком воды и сливной пробкой) расположен под кабиной.

Помимо этого, к мотору 2.0 прилагается… 6-ступенчатая механическая коробка. Она разработана и изготовлена силами самой Группы ГАЗ. Агрегат рассчитан на передачу до 450 Нм крутящего момента, а заявленный ресурс составляет 300 000 километров пробега. Интересно, что центральный привод сцепления марки ZF рассчитан на весь срок службы. Другая интересная особенность — в возможности подключения коробки отбора мощности.