Ford снова добавил модели Transit российских деталей

Чтобы поставлять свою продукцию на конвейер, где делают «Транзиты», компании «ТРМ» пришлось получить статус поставщика Q1 — проще говоря, доказать, что их теплообменники по качеству соответствуют фордовским стандартам. Для этого в Японии прошел цикл испытаний, подтвердивший заявленные параметры российских радиаторов, после чего «Соллерс Форд» начал их закупать.

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», постоянные улучшения Ford Transit стали визитной карточкой модели. Скажем, недавно у машин появились антиковидные экраны и утепленные кабины, а в подвеске прописались чусовские рессоры.

Кроме того, в Елабуге со временем начнут выпускать дизели 2.2 TDCI отдачей 125—155 л. с. — этот мотор первым примерит именно Transit. Серийное производство двигателей запланировано на 2023 год, на что Фонд развития промышленности выдал льготный займ.