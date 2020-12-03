Ford решил продавать грузовички Transit по новой схеме

Онлайн-витрина показывает актуальную информацию по наличию и стоимости машин. Притом забронировать можно не только «Транзит» из имеющихся в том или ином автосалоне, но и грузовичок, который находится в процессе доставки к официальному дилеру. Программа позволяет выбрать модификацию, комплектацию и другие параметры. Так что поход в дилерский центр понадобится, только чтобы оплатить заказанный автомобиль.

Кстати, недавно Ford снова добавил модели Transit российских деталей. Вообще, как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», постоянные улучшения Ford Transit стали визитной карточкой модели. Скажем, недавно у машин появились антиковидные экраны и утепленные кабины, а в подвеске были внедрены чусовские рессоры.