Крупнейшие производители грузовиков откажутся от ДВС

Свист турбины и дизельный рокот скоро перестанут быть главной приметой грузовых автомобилей… Но пойти по легковому сценарию — просто перейти на чистую электротягу — комтранс не сможет. Ведь для магистрального тягача понадобится поставить аккумулятор массой несколько тонн! И даже страшно представить, сколько такая батарея будет стоить…

Очевидно, что «топливом будущего» для большегрузов станет водород. Так, в 2023 году марка Mercedes-Benz уже начнет отгружать самым лояльным из своих клиентов экспериментальные автопоезда на сжиженном водороде.

Благодаря двум криогенным бакам, полноценная сорокатонная сцепка сможет проезжать от заправки до заправки 1100 километров. Кстати, в работе над топливными элементами компания из Штутгарта объединили усилия со шведами из Volvo.

О подобных изысканиях также объявили японская Hino и корейская Hyundai. Вдобавок водородную технику вовсю испытывает шведская Scania, а последним использовать Н2 захотел MAN. Так что отказ от ДВС через 20 лет не выглядит чем-то нереальным…

И еще одна «околгрузовая» новость: КамАЗ презентовал электрический хетчбэк «Кама-1». Портал «АвтоВзгляд» не только внимательно рассмотрел новинку, но и подготовил первый видеообзор этой «Оки» нового поколения.