Volkswagen Transporter не подорожает до июня, как и другие коммерческие машины бренда

Так, например, Volkswagen объявил на днях, что его коммерческая техника, представленная в России (Multivan, Caravelle, Transporter, California, Amarok, Caddy и Crafter) сохранит свои розничные цены до 31 мая 2020 года. Что, скорее всего, говорит о том, что уже летом покупателей ждут совсем другие прайсы на немецкие фургоны и микроавтобусы. При этом, правда, VW подсластил пилюлю, продлив гарантию на свою технику сегмента LCV сразу на три месяца.

Как сообщают представители марки, это продление касается машин, срок гарантии которых истекает в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, и распространяется на весь модельный ряд. При чем, не только в нашей стране:

— Увеличение срока гарантии — глобальная акция Volkswagen для владельцев коммерческих авто бренда, — говорится в официальном пресс-релизе компании. — Клиенты со всего мира могут воспользоваться своим правом на бесплатный ремонт в течение еще нескольких месяцев, обратившись за помощью в дилерский центр в любой стране присутствия марки. При этом гарантия продлевается автоматически, а на продление не влияет активность пользования автомобилем и фактическое посещение станции официального обслуживания в дилерском центре.