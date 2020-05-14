В России стартовали продажи долгожданной «Газели» нового поколения

Впервые «Газель City» была показана на прошлогодней выставке Comtrans в Москве. Зимой модель получила документ Одобрения типа транспортного средства, и вот сейчас она уже доступна для заказа.

Новая «маршрутка» с габаритами 6620x2200x2720 мм готова вместить в салоне 22 человека — имеются 17 сидячих и 5 стоячих мест. Двухстворчатая дверца оснащена электроприводом, максимально заниженным получился пол. Иными словами, процесс посадки и высадки пассажиров окажется быстрым и удобным. Для инвалидов и пассажиров с детьми в колясках предусмотрена аппарель.

Помимо прочего, «Газель City» может похвастать клавишами аварийного вызова водителя, цифровой бегущей строкой в салоне, двумя электронными табло снаружи, а также громкой связью, большим люком, парой форточек и диодной оптикой. А еще тут пневматическая подвеска и проверенный опытом дизельный мотор от Сummins мощностью 150 «лошадей».

На сегодняшний день газовская новинка фактически не имеет конкурентов в России.