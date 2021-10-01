Эксперты рассказали, как изменится рынок запчастей для грузовиков

Фото: ZF.
Компания ZF, что производит разнообразные автокомпоненты в том числе и для коммерческого транспорта, рассказала, как будет трансформироваться индустрия по производству запасных частей. Портал «АвтоВзгляд» оценил прогнозы ее экспертов.
Алексей Кованов

Мы только рассуждаем, как скоро на наших дорогах начнет появляться беспилотная электрическая техника, а эксперты ZF уверены: уже сейчас надо начинать обучение мастеров, которые смогут обслуживать и ремонтировать подобные авто. Поэтому немцы начали разработку соотвестсвующих учебных программ.

Разумеется, это повлияет на ассортимент площадок, торгующих запасными частями: там будет гораздо больше позиций по «вольт-амперной части». Намного больше, так как общеевропейский парк «электричек» до 2030 года вырастет аж до 145 миллионов единиц!

Впрочем, привычные тормозные колодки и прочие суппорты никуда не денутся. Просто станут экологичнее: скажем, ZF планирует делать колодки только на своем испанском заводе, что обеспичивает себя энергией на 100% от солнечных батарей и ветряных генераторов.

Что касается тормозных суппортов, то немцы предлагают не выпускать новые, а восстановливать старые. Уже подсчитано, что при массовом сборе отходивших свое деталей, вполне реально, чтобы на завод возвращались 95% выпущенных ранее узлов.

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27 сентября 2021
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