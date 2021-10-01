Эксперты рассказали, как изменится рынок запчастей для грузовиков

Мы только рассуждаем, как скоро на наших дорогах начнет появляться беспилотная электрическая техника, а эксперты ZF уверены: уже сейчас надо начинать обучение мастеров, которые смогут обслуживать и ремонтировать подобные авто. Поэтому немцы начали разработку соотвестсвующих учебных программ.

Разумеется, это повлияет на ассортимент площадок, торгующих запасными частями: там будет гораздо больше позиций по «вольт-амперной части». Намного больше, так как общеевропейский парк «электричек» до 2030 года вырастет аж до 145 миллионов единиц!

Впрочем, привычные тормозные колодки и прочие суппорты никуда не денутся. Просто станут экологичнее: скажем, ZF планирует делать колодки только на своем испанском заводе, что обеспичивает себя энергией на 100% от солнечных батарей и ветряных генераторов.

Что касается тормозных суппортов, то немцы предлагают не выпускать новые, а восстановливать старые. Уже подсчитано, что при массовом сборе отходивших свое деталей, вполне реально, чтобы на завод возвращались 95% выпущенных ранее узлов.