«Почта России» оценит плюсы и минусы уникальной «Газели e-NN»

Электромобиль «Газель e-NN» способен проехать до 120 км на одной зарядке при максимальной скорости 100 км/ч. До 80% емкости батареи от «быстрого терминала» машина заряжается за 30 минут.

Еще один важный момент — в авто есть встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения транспорта, а также контролировать не только основные технические параметры автомобиля (уровень и расход топлива, температура охлаждающей и тормозной жидкости и их уровень), но и состояние водителя.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», большая часть компонентов — шасси, кабина, кузов, салон — взяты от обычной «Газели Next», но дополнительно электромобилю пришлось обзавестись тяговыми батареями, электродвигателем, преобразователем напряжения и зарядным устройством. При полной массе 4,6 тонны грузоподъемность машины соcтавляет 2,5 тонны (это значит, что для управления нужны права категории С).