MEGUIN: что такое моторное масло для внутреннего рынка Германии

Примером такого продукта являются смазочные материалы бренда Meguin, созданные специально для внутреннего рынка Германии. Фирма, возраст которой без малого 175 лет(!) является производителем и поставщиком смазочных материалов, технических жидкостей промышленным предприятиям Германии, а также компаниям, ведущим свой бизнес в самых разных областях — от добычи полезных ископаемых до энергетики. Существенная доля продукции Meguin применяется в коммерческом транспорте. Смазочные материалы фирмы отвечают актуальным требованиям, соответствуют последним классификациям, имеют одобрения ведущих производителей автомобилей: VW, Porsche, Mercedes Benz, Daimler Chrysler, MAN, Volvo и т. д.
Не удивительно, что такой груз ответственности накладывает на производителя смазочных материалов особые требования, как по качеству продукции, так и по объемам выпуска. Ни одно предприятие, ни один бизнесмен не станет сотрудничать с поставщиком, если он не способен выполнить своих обязательств. А, как показали годы, качество и стабильность — есть визитная карточка компании Meguin.
Однако, рано или поздно рамки внутреннего рынка становятся тесными, а принципы мировой интеграции бизнеса приводят к тому, что продукт «только для своих» выходит за границы домашнего региона и появляется на внешних рынках. Не удивительно, что одним из таковых для Meguin стал российский рынок. Отечественные транспортные компании ценят не только надежную, экономичную и безопасную немецкую технику, но и запасные части, расходные материалы от немецких промышленников. А к таковым в первую очередь относятся моторные масла, качество которых напрямую влияет на ресурс ДВС, их надежность, топливную экономичность.
Важно отметить, что, создавая высококлассную продукцию, руководители компании Meguin приняли стратегически важное решение — обеспечить доступные цены на масла. Для достижения цели были выбраны нестандартные пути. В частности, из стоимости товара максимально убрали затраты на его рекламу. Они, как известно, достаточно велики и, если сократить их до разумных пределов, это положительно скажется на стоимости продукции для конечного потребителя.
А как же тогда с продвижением? Ведь именно реклама — двигатель торговли! Здесь в игру вступили безупречная репутация компании, рекомендации экспертов и «сарафанное радио», которое работает лучше любого информационного канала. Кстати, именно по этой причине масла Meguin не подделывают! Производителям контрафакта для получения прибыли необходимо делать ставку на массовый, раскрученный продукт. Следовательно, можно смело приобретать настоящие немецкие масла для своей техники.
Важно отметить, что эксперты компании Meguin сформировали продуктовую линейку поставляемых и производимых в России масел с учетом особенностей климата, состава и возраста парка коммерческой техники. В частности, для современных грузовиков европейских брендов экологических классов ЕВРО IV, V и VI, оснащаемых системами селективной очистки отработавших газов и с сажевыми фильтрами (DPF/CRT) предлагается малозольное (Low SAPS) энергосберегающее моторное масло MEGOL MOTORENOEL PREMUIM TRUCK LA 5W-30. Для грузовиков возрастом 7—8 лет (экологический класс до ЕВРО IV) у компании есть специальный продукт — HC–синтетическое всесезонное моторное масло MEGOL MOTORENOEL SUPER LL DIMO PREMIUM 10W-40, которое позволяет оптимизировать интервалы технического обслуживания машин и сократить тем самым эксплуатационные расходы автопарка. Интересным предложением является синтетическое моторное масло MEGOL MOTORENOIL SUPER LEICHTLAUF FAMO R 10W-40 с адаптированным для российских условий пакетом присадок. Оно надежно защитит моторы от износа при использовании топлива несоответствующего класса качества, например, с повышенным содержанием серы. Еще одно моторное масло, разработанное специально для российских условий и учитывающее возраст парка машин, — MEGOL MOTORENOEL PERFOMANCE TOP TRANS R 15W-40. Его можно использовать не только в грузовиках, но и спецмашинах, которые стоят на балансе эксплуатирующих организаций.
И, наконец, последнее. Продуктовая линейка Meguin, кроме моторных масел, включает широкий спектр других продуктов, которые необходимы для обслуживания коммерческой техники: охлаждающие жидкости, трансмиссионные масла, смазки и пасты и т. д. Все они, как и моторные масла, отвечают самым современным требованиям и отличаются высоким качеством.
В России смазочные материалы Meguin, продукт не массового потребления, и в рознице его не всегда можно найти. Поэтому целесообразнее заказывать напрямую у официальных дистрибуторов Meguin.