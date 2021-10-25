MEGUIN: что такое моторное масло для внутреннего рынка Германии

Однако, рано или поздно рамки внутреннего рынка становятся тесными, а принципы мировой интеграции бизнеса приводят к тому, что продукт «только для своих» выходит за границы домашнего региона и появляется на внешних рынках. Не удивительно, что одним из таковых для Meguin стал российский рынок. Отечественные транспортные компании ценят не только надежную, экономичную и безопасную немецкую технику, но и запасные части, расходные материалы от немецких промышленников. А к таковым в первую очередь относятся моторные масла, качество которых напрямую влияет на ресурс ДВС, их надежность, топливную экономичность.

Важно отметить, что, создавая высококлассную продукцию, руководители компании Meguin приняли стратегически важное решение — обеспечить доступные цены на масла. Для достижения цели были выбраны нестандартные пути. В частности, из стоимости товара максимально убрали затраты на его рекламу. Они, как известно, достаточно велики и, если сократить их до разумных пределов, это положительно скажется на стоимости продукции для конечного потребителя.

А как же тогда с продвижением? Ведь именно реклама — двигатель торговли! Здесь в игру вступили безупречная репутация компании, рекомендации экспертов и «сарафанное радио», которое работает лучше любого информационного канала. Кстати, именно по этой причине масла Meguin не подделывают! Производителям контрафакта для получения прибыли необходимо делать ставку на массовый, раскрученный продукт. Следовательно, можно смело приобретать настоящие немецкие масла для своей техники.